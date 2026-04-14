Con todos a disposición para recibir a los Guerreros

Luego de la última práctica de ayer, el entrenador de Estudiantes, Alexander Medina, dio a conocer la nómina de 24 protagonistas para el partido de esta tarde frente a Cusco FC por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

Sin inconvenientes físicos, el Cacique no tuvo problemas en llenar la lista de concentrados. Por su parte, luego de la práctica de ayer por la mañana el plantel quedó concentrado en el Country Club de City Bell con miras a Cusco.

LISTA DE CONCENTRADOS

Arqueros: Fernando Muslera; Fabricio Iacovich.

Defensores: Leandro Gonzalez Pirez, Ramiro Funes Mori, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Eros Mancuso, Gastón Benedetti, Joaquin Pereyra, Eric Meza.

Mediocampistas: Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Gabriel Neves, José Sosa, Mikel Amondarain, Brian Aguirre, Facundo Farías, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos.

Delanteros: Edwuin Cetre, Fabricio Pérez, Guido Carrillo, Lucas Alario, Adolfo Gaich.

INGRESO VISITANTE Y OPERATIVO

El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de Aprevide, informó los detalles del operativo dispuesto para el encuentro de mañana, donde confirmó la presencia policial de 430 efectivos policiales, junto a 230 agentes de seguridad privada y 120 trabajadores de Utedyc. Además, se dispondrá de un servicio médico con cinco ambulancias y 31 socorristas dentro del Estadio.

Un punto clave del operativo es la advertencia sobre comportamientos en las tribunas. El organismo solicitó evitar cualquier tipo de expresión racista o actitud discriminatoria.

Con respecto al ingreso de la visita a UNO, se notificó que el traslado para arribar será desde la Autopista La Plata-Bs As, retomando en 122 y trasladarse hasta la rotonda de 52. Allí tomar avenida 120 hasta la avenida Centenario del Bosque hasta avenida Iraola, doblar en calle Cuccolo y acceder al codo por calle 57.