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Política y Economía |Su tercer viaje al Estado judío

Antes de viajar a Israel, Milei recibió a la DAIA

Antes de viajar a Israel, Milei recibió a la DAIA
16 de Abril de 2026 | 02:46
Edición impresa

Horas antes de su tercer viaje a Israel desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei se reunió ayer en Casa Rosada con el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein. El encuentro, que reafirma una vez más sus vínculos con Israel, tuvo lugar ayer por la tarde.

En relación a la travesía internacional del economista, está prevista para los próximos días, entre el 19 y el 22, y se desarrollará en el marco de los festejos por el Día de la Independencia israelí. Se tratará de la tercera visita oficial del mandatario a ese país desde su asunción.

De todos modos, en el oficialismo sostienen que la agenda puede sufrir alteraciones debido al conflicto bélico que protagoniza el país que tiene a Benjamin Netanyahu como primer ministro. “Esto es minuto a minuto”, sostienen en Casa Rosada aunque confían en que Milei pisará Israel sin problemas. Durante la gira, el mandatario será condecorado con la Medalla Presidencial de Honor por su par israelí, Isaac Herzog, y se prevé una agenda orientada a profundizar la cooperación política y diplomática.

Además, el Gobierno evalúa avanzar con gestos de alto impacto, entre ellos el eventual anuncio del traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, una señal que reforzaría el posicionamiento internacional de la administración libertaria. Pero aún no está confirmado.

Llamativo salmo

Tras el dato negativo del 3,4% de inflación y en medio del caso Adorni, el presidente Javier Milei compartió este miércoles en sus redes un mensaje con el Salmo 125:1, que alude a que la confianza en Dios brinda una estabilidad inquebrantable frente a las dificultades de la cuyuntura.

“El hombre que camina con la tora en el corazón posee la mirada del Tzadik (el justo). Es una mirada que no juzga por las apariencias superficiales, sino que penetra hasta la esencia. Su determinación no flaquea ante las tormentas del destino porque recuerda la promesa: ‘Los que confían en el Eterno son como el Monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre’ (Salmo 125:1)”, fue el mensaje que compartió el mandatario.

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