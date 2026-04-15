El apasionado beso de Sabrina Rojas a José Chatruc frente a las cámaras

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A pesar de negar estar en pareja, Sabrina Rojas y José Chatruc llegaron juntos a un evento durante la noche del martes, confirmando los rumores de un acercamiento entre ellos. Como si fuera poco, la conductora y el exfutbolista sellaron su amor con un beso frente a las cámaras.
La “no pareja” participó de la alfombra roja de la función de prensa de “El chat de mamis”, la obra que protagoniza Eugenia Tobal en calle Corrientes, y no le huyó a las preguntas de la prensa. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los noteros les pidieron “un beso” al verlos en su primera salida oficial.
Sin dudarlo, Rojas le agarró la cara a Chatruc y lo besó. Sin embargo, aclaró: “Pero, pará, no somos novios todavía”.
Sin dramatizar la situación, la conductora dejó en claro que por el momento “se están conociendo” y que su vínculo aún no tiene titulo oficial: “¿Novia? No, todavía no. Somos amigos que se besan. Hacía mucho tiempo que no tenía ganas de compartir algo más con alguien. Ya compartimos un viaje y ahora esto”.
Por su parte, Chatruc sumó su mirada: “Estoy feliz. Estamos bien, vamos paso a paso y nos dejamos llevar”. Ambos se mostraron cómplices con su mirada sobre su relación y no descartaron llamarse “novios” en un futuro próximo: “Es muy reciente, no sabemos bien qué va a pasar”, explicó Sabrina.
Sabrina Rojas y José Chatruc blanquearon su vínculo con un beso en público: “Somos amigovios”
La conductora y el exfutbolista hicieron su primera aparición juntos en un evento y confirmaron el tipo de relación que los une, aunque sin ponerle etiquetas definitivas.
Los… pic.twitter.com/3vChWmEYq9— Haceinstantes (@Haceinstantes) April 15, 2026
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