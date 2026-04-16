Expectativas por el nuevo juicio por la muerte de Maradona

Se inició anteayer en los tribunales de San Isidro, con un clima cargado de tensión e incertidumbre, el segundo proceso por la muerte de Diego Maradona, en el que la Justicia debe decidir si existieron responsabilidades penales en la muerte del famoso futbolista.

Se trata de un proceso clave que vuelve a ponerse en marcha luego de que el primer juicio fuera anulado el año pasado en medio de un escándalo judicial.

La jueza de esa causa fue apartada tras conocerse que había participado en la realización de un documental sobre el caso mientras el debate se desarrollaba a puertas cerradas, en una situación que derivó en la nulidad de todo lo actuado y que obligó a reiniciar el proceso desde cero.

Conocidos penalistas calificaron lo ocurrido como el “mayor escándalo” en la historia judicial del país mientras se sucedían declaraciones de la familia del deportista y de numerosos observadores que cuestionaron distintas situaciones. Entre ellas, la descripta por el camarógrafo que tomó las imágenes y explicó que “tenía el permiso de la jueza” y que le habían asignado asientos para realizar las grabaciones.

Ahora el Tribunal con nueva conformación deberá determinar si existieron responsabilidades penales en la muerte del ex técnico de Gimnasia, con acusaciones por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El tenso debate que pudo desarrollarse en el primer proceso dejó en evidencia la estrategia de las defensas, que apuntan a desligar responsabilidades y a sostener que el deterioro de salud de Maradona hacía inevitable el desenlace. En esa línea, algunos abogados plantearon que el propio paciente era quien tomaba decisiones sobre su tratamiento.

El nuevo proceso, tras la primera jornada realizada, el tribunal dispuso pautas para la presentación de testigos y y en los próximos días comenzarán a recibirse las declaraciones testimoniales.

Está claro que el episodio protagonizado por la exjueza superó, en forma inevitable, los alcances de un descrédito personal y pudo comprometer la seriedad y el prestigio de la administración de Justicia.

Al mismo tiempo, las enormes dilaciones que derivaron de ese escándalo, demorándose no sólo la toma decisiones procesales en lo que pudo resultar un claro perjuicio a los derechos de terceros sino, también, el esclarecimiento de los hechos que podrían haber incidido, en este caso dolosamente, en la muerte de una persona.

Es de esperar, entonces, que el nuevo proceso por la muerte de Maradona transite por carriles normales.