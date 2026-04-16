Dólar hacia abajo en un mercado con mucha calma

El dólar oficial retrocedió y estiró la distancia con el techo de la banda cambiaria superior al 24%, en un contexto de mayor oferta de divisas que el Banco Central (BCRA). En este escenario, la entidad monetaria aprovecha para reforzar reservas sin tensar el esquema cambiario.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió $5 a $1.359 para la venta, tras aumentar en la última jornada. La distancia con el techo de la banda cambiaria, hoy en $1.679,05, se ubicó ahora en un 23,6%.

En el segmento minorista, el Banco Nación (BNA) cerró a $1.385 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se posicionó en $1.800,5. En tanto, de acuerdo al promedio de entidades financieras que elabora el BCRA, el tipo de cambio se estableció a $1.388,7 para la venta.

Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) operó a $1.452, mientras que el MEP lo hizo a $1.398,53. En tanto, el dólar blue cerró estable a $1.410 para la venta.