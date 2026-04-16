Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo de $4.000.000 tuvo ganador: mañana sale la nueva tarjeta gratis con en EL DIA

Opinión |Enfoque

La inflación y el renovado apoyo de EE UU

La inflación y el renovado apoyo de EE UU

Debora Rey

16 de Abril de 2026 | 02:36
Edición impresa

AP

El presidente ultraliberal de Argentina Javier Milei perdió otra batalla en marzo en su cruzada contra la inflación en gran medida por el impacto del aumento de los combustibles como consecuencia del conflicto en Medio Oriente. La medición oficial difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) registró en marzo un aumento del 3,4% en el costo de vida, el más alto en un año, y suma nueve meses consecutivos de aceleración desde julio de 2025.

“El dato es malo. No nos gusta ya que la inflación nos repugna”, expresó el presidente Milei en X tras conocerse la medición. “Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.

El dato oficial se conoció horas después que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reajustó su previsión de inflación anual para este año a 30,4% en Argentina, casi el doble de la estimación anterior, y un menor crecimiento económico de 4% a 3,5% por una caída de la demanda global y las dificultades provocadas por la guerra.

En el presupuesto nacional para este año, el gobierno había proyectado una inflación de 10,1%, que a este ritmo será imposible de cumplir. Y en medio de las dudas entre inversores por el rumbo económico de Argentina, Estados Unidos volvió a respaldar a su aliado sudamericano.

Diferente

“Esta vez es diferente en Argentina. Argentina ha tenido un éxito fantástico”, expresó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al exponer en el Instituto de Finanzas Internacionales. “Están acumulando reservas todos los días. 10 millones de personas han salido de la pobreza bajo el gobierno del presidente Milei. A él lo votaron los más pobres y los jóvenes, hay mucho optimismo ahí”, destacó el funcionario.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

Señales económicas mixtas

El apoyo del Tesoro estadounidense con una línea de swap —un acuerdo financiero para el intercambio de divisas entre bancos centrales—- de 20.000 millones y la intervención en el mercado de cambios mediante la compra de pesos fue decisiva para aquietar los mercados financieros en la previa a las elecciones legislativas de octubre, que ganó el oficialismo.

Milei, un economista anarcocapitalista que llegó al poder en 2023 con la promesa de exterminar la inflación que atormenta a los argentinos desde hace décadas, sostiene que su plan de austeridad funcionó con éxito en la primera parte de su mandato hasta julio pasado cuando los precios comenzaron a acelerarse por la incertidumbre financiera que generó el resultado de las elecciones de medio término.

Pasado el temblor, el gobierno confía que la actual estabilidad cambiaria y caída de las tasas de interés contribuirán a desacelerar la inflación a partir de abril.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Lobo se toma su tiempo para negociar con Julio Vaccari: qué falta para que firme

"Pisarla con las dos piernas": tras una jugada en Estudiantes - Unión, la AFA cambió el reglamento disciplinario

VIDEO. Cambio drástico en el Estadio Unico: revelaron imágenes del nuevo sistema de campo de juego

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time

El apasionado beso de Sabrina Rojas a José Chatruc frente a las cámaras
+ Leidas

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time

Medicina: quejas por las cursadas en medio de una transición “larga” y tensa

Adorni pagó US$ 5.800 en pasajes por el viaje a Aruba con su familia

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

Denuncia: un arma y una amenaza en el “Albert Thomas”

VIDEO. Desesperado reclamo a IOMA de los familiares de pacientes con TEA

Dos motos al filo de la tragedia en medio de la lluvia
Últimas noticias de Opinión

Distintas actitudes en el Gobierno sobre la corrupción

Expectativas por el nuevo juicio por la muerte de Maradona

Señales económicas mixtas

La brecha entre países ricos y pobres se amplía
Deportes
Las dos caras del Pincha
Estudiantes ya le apunta a Instituto
El Pincha hace cuentas para el Mundial de Clubes 2029
“Me siento más cómodo con dos delanteros”
Flamengo-DIM con Pedro en primera fila
Información General
Ausentismo escolar: los chicos argentinos pierden un año de clase durante la primaria
Se publican cada vez más libros pero con una tirada de ejemplares menor
Los números de la suerte del jueves 16 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Los despidos de 140 trabajadores del SMN llegó a La Plata y se anuncia un paro que podría paralizar el tráfico aéreo
Comunicado de SanCor Salud
Espectáculos
Todos contra Cinthia: ¿Se cuelga del caso Ángel?
Recreo Uruguayo: “La confianza de hacer canciones entre amigos es clave e irremplazable”
Eva De Dominici, afuera de Superman: le quitó el papel la hija de Arjona
Luego de no poder entrar a Reino Unido, Kanye tampoco cantará en Francia
Katy Perry, investigada tras las acusaciones de Ruby Rose
Policiales
La muerte de Mía: Giro a un abandono de persona agravado
Partos a domicilio: una práctica bajo análisis judicial
Ventilan una presunta mala praxis médica en un tratamiento corporal
Dos motos al filo de la tragedia en medio de la lluvia
Abasto: ordenan el cierre de un centro de menores

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla