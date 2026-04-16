La inflación y el renovado apoyo de EE UU

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El presidente ultraliberal de Argentina Javier Milei perdió otra batalla en marzo en su cruzada contra la inflación en gran medida por el impacto del aumento de los combustibles como consecuencia del conflicto en Medio Oriente. La medición oficial difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) registró en marzo un aumento del 3,4% en el costo de vida, el más alto en un año, y suma nueve meses consecutivos de aceleración desde julio de 2025.

“El dato es malo. No nos gusta ya que la inflación nos repugna”, expresó el presidente Milei en X tras conocerse la medición. “Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.

El dato oficial se conoció horas después que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reajustó su previsión de inflación anual para este año a 30,4% en Argentina, casi el doble de la estimación anterior, y un menor crecimiento económico de 4% a 3,5% por una caída de la demanda global y las dificultades provocadas por la guerra.

En el presupuesto nacional para este año, el gobierno había proyectado una inflación de 10,1%, que a este ritmo será imposible de cumplir. Y en medio de las dudas entre inversores por el rumbo económico de Argentina, Estados Unidos volvió a respaldar a su aliado sudamericano.

Diferente

“Esta vez es diferente en Argentina. Argentina ha tenido un éxito fantástico”, expresó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al exponer en el Instituto de Finanzas Internacionales. “Están acumulando reservas todos los días. 10 millones de personas han salido de la pobreza bajo el gobierno del presidente Milei. A él lo votaron los más pobres y los jóvenes, hay mucho optimismo ahí”, destacó el funcionario.

El apoyo del Tesoro estadounidense con una línea de swap —un acuerdo financiero para el intercambio de divisas entre bancos centrales—- de 20.000 millones y la intervención en el mercado de cambios mediante la compra de pesos fue decisiva para aquietar los mercados financieros en la previa a las elecciones legislativas de octubre, que ganó el oficialismo.

Milei, un economista anarcocapitalista que llegó al poder en 2023 con la promesa de exterminar la inflación que atormenta a los argentinos desde hace décadas, sostiene que su plan de austeridad funcionó con éxito en la primera parte de su mandato hasta julio pasado cuando los precios comenzaron a acelerarse por la incertidumbre financiera que generó el resultado de las elecciones de medio término.

Pasado el temblor, el gobierno confía que la actual estabilidad cambiaria y caída de las tasas de interés contribuirán a desacelerar la inflación a partir de abril.