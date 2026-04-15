La brecha entre países ricos y pobres se amplía

La brecha entre las naciones ricas y las pobres se está ampliando aún más, mientras que las medidas acordadas por muchos países el año pasado para atender el problema, como reestructurar las principales instituciones financieras mundiales, siguen siendo promesas incumplidas.

El informe de la ONU, que evalúa el plan adoptado en Sevilla (España) en junio pasado para reducir la brecha y alcanzar los objetivos de desarrollo para 2030, se publicó antes de las reuniones de la en Washington del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las principales instituciones financieras globales que promueven el crecimiento económico.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, manifestó que se había preparado para impulsar el crecimiento mundial, pero que la guerra con Irán ha ensombrecido ahora las perspectivas de la economía mundial. Li Junhua, subsecretario general de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales, señaló que las tensiones geopolíticas están agravando las dificultades de los países en desarrollo para atraer financiación. “Este es un momento extremadamente peligroso para la cooperación internacional”, agregó.

El aumento de las barreras comerciales y los repetidos impactos relacionados con el clima también están contribuyendo a la creciente brecha.