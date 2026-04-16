Por cada $1.000 que un platense paga en impuestos nacionales, la Ciudad recibe sólo 31 pesos

VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario
VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario
Francos habló de una candidatura en medio de la polémica con Adorni
A horas de otro paro en la UNLP, la grieta se profundiza por la pérdida de clases en facultades y colegios
El Banco Mundial le daría a la Argentina una garantía de hasta 2.000 millones de dólares para el pago de deuda
VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo
Crisis en salud y anestesistas suspenden cirugías en La Plata por falta de pago: "No cobramos desde diciembre"
Jueves lluvioso y peligroso: dos peatones atropellados en pleno centro de La Plata
Rematarán bienes en Uruguay del ex sindicalista Marcelo Balcedo tras su condena por lavado
WOW Publicidad: cómo planificar campañas que realmente se ven
Micros en crisis: empresarios del transporte afirman que pierden $600 "por cada pasajero que sube a un colectivo"
Jueves con lluvias, húmedo y pesado en La Plata: cuándo mejora el clima, según el SMN
Luque rompe el silencio y va a dar testimonio en el juicio por la muerte de Maradona
Las artes marciales platenses, al mundo: una disciplina que, desde la Región, forma campeones con valores
Juli Poggio homenajeó a Susana Giménez con sus looks icónicos
Quién es Nico Luaces, el periodista hincha de Gimnasia que se hizo viral por una nota post partido a una hincha de Boca
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado
Ausentismo escolar: los chicos argentinos pierden un año de clase durante la primaria
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
TRIBUNA DE VECINOS. El barrio El Quimilar de City Bell, intransitable
El Colegio de Médicos rechazó el vaciamiento del Programa Remediar y lo calificó como “abandono masivo de persona”
SanCor debe US$ 120 millones y pide su quiebra: las razones detrás de una decisión con fuerte impacto
Histórica fábrica de Berazategui empezó a importar desde China
Nutricionistas, arquitectos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
VIDEO. Ángela Torres cantó con Virus en Luzu y ¿estará en su show del Gran Rex?
Discriminación contra la Provincia: fuerte reclamo que viene desde 2004
Por cada $1.000 que un platense paga en impuestos nacionales, la Ciudad recibe sólo 31 pesos
Denuncia por lavado y coimas en fotomultas: apuntan a un ministro de Provincia
Los despidos de 140 trabajadores del SMN llegaron a La Plata: anuncian paro que podría frenar el tráfico aéreo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En 2025 el aporte local fue del 1,6%, que equivale a $1,7 billones. Pero la Comuna recibió nada más que $53.600 millones
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Cada 1.000 pesos que un platense paga en concepto de impuestos nacionales, la Ciudad recibe, en la distribución final, 31; es decir, el 3,1 por ciento. Así se desprende de un cálculo estimado en función de la cantidad de población de La Plata (772.618 hab.), que en tributos como el IVA y Ganancias, aporta a la recaudación total nacional el 1,66 por ciento. El número visibiliza la problemática fiscal que ronda, no sólo en el conflicto abierto entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires sino también en el impacto directo sobre las arcas de los municipios.
La cuenta fue expresada la semana pasada en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante local por el edil oficialista Sergio Resa, en el marco de una discusión por los recursos con integrantes del bloque de La Libertad Avanza LLA). Y revela la asimetría en la distribución de los aportes que emanan desde las Comunas bonaerenses y vienen siendo centro de reclamos.
El sinuoso camino de los impuestos y sus destinos se viene planteando en los debates en todos los niveles de gobierno y en todos los partidos políticos. Incluso, semanas atrás legisladores libertarios salieron a cuestionar el cobro de distintas tasas por parte de los municipios, aunque, a diferencia de los impuestos, las tasas son contribuciones supeditadas a su contraprestación. Como contrapartida, intendentes bonaerenses reclaman por la falta de obras que exceden las posibilidades de una administración comunal.
En 2025 el Estado nacional recaudó por impuestos un total de 183.717.916 millones de pesos, siendo coparticipables el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias e Internos Coparticipados. Según consta en los documentos publicados por el ministerio de Economía de la Nación, lo obtenido por estos últimos el año pasado fue de 96.337.833 millones de pesos.
De esa masa, se repartió a las provincias el 54,6 por ciento: 52.658.260 millones, de los cuales Buenos Aires obtuvo 10.494.791 millones (el 19,14 por ciento). De lo recibido, la administración bonaerense coparticipa con los 135 municipios el 16,14 por ciento, lo que en 2025 fue de 1.693.859 millones de pesos, masa de la que, finalmente, a La Plata le tocaron 53.692 millones, es decir, el 3,1 por ciento (ver gráfico).
El porcentaje percibido por cada Comuna se calcula en función del Coeficiente Único de Distribución (CUD), estimado a partir de la cantidad de habitantes de cada distrito, sus servicios de salud y otras características.
LE PUEDE INTERESAR
Causa Andis: confirman indagatoria a Spagnuolo
LE PUEDE INTERESAR
Kicillof viajó a España a una cumbre progresista
Consultados por EL DIA, funcionarios de la secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad confirmaron los montos mencionados, lo que, a modo de resumen gráfico, Resa remarcó: “Cada 1.000 pesos que paga un platense en impuestos nacionales, la Ciudad recibe sólo $31”.
Además del reclamo al gobierno nacional por distintos fondos adeudados, el gobernador, Axel Kicillof, viene subrayando la situación de desventaja de la Provincia frente a la coparticipación federal. Mientras Buenos Aires aporta a la Nación el 40 por ciento, recibe poco más del 19. Una comparación del ingreso per capita lo vuelve más gráfico: Mientras el Estado bonaerense recibe anualmente 400.000 pesos por habitante, Tierra del Fuego percibe 2.500.000 pesos.
El problema de la distribución afecta especialmente a las Comunas, y se agrava con la caída de la coparticipación, estimada en el 15 por ciento. “Hoy los municipios nos hemos convertido en la primera línea de contención social, frente al impacto que las políticas económicas nacionales generan sobre los ingresos de las familias, la producción y el consumo”, dijo ayer a EL DIA el secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad, Sebastián Genatti. “Cuando la economía se retrae, es el Estado local el que debe responder de manera inmediata a las demandas sociales, sostener la actividad y acompañar a los sectores más afectados”, explicó.
Y advirtió: “Esta responsabilidad creciente convive con una realidad fiscal desequilibrada: los vecinos realizan un importante esfuerzo tributario al pagar impuestos nacionales, pero una porción muy reducida de esos recursos retorna efectivamente al ámbito local, que es donde se prestan los servicios más cercanos a la comunidad”.
El funcionario platense abogó la idea de impulsar una reforma impositiva que “redefina la distribución de recursos entre Nación, provincias y municipios”. Y concluyó “Hay que simplificar el sistema, reducir la presión tributaria total y permitir que los gobiernos locales tengan herramientas acordes a las responsabilidades que hoy asumen”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí