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Política y Economía |El debate fiscal

Por cada $1.000 que un platense paga en impuestos nacionales, la Ciudad recibe sólo 31 pesos

En 2025 el aporte local fue del 1,6%, que equivale a $1,7 billones. Pero la Comuna recibió nada más que $53.600 millones

Por cada $1.000 que un platense paga en impuestos nacionales, la Ciudad recibe sólo 31 pesos
Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

16 de Abril de 2026 | 02:49
Edición impresa

Cada 1.000 pesos que un platense paga en concepto de impuestos nacionales, la Ciudad recibe, en la distribución final, 31; es decir, el 3,1 por ciento. Así se desprende de un cálculo estimado en función de la cantidad de población de La Plata (772.618 hab.), que en tributos como el IVA y Ganancias, aporta a la recaudación total nacional el 1,66 por ciento. El número visibiliza la problemática fiscal que ronda, no sólo en el conflicto abierto entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires sino también en el impacto directo sobre las arcas de los municipios.

La cuenta fue expresada la semana pasada en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante local por el edil oficialista Sergio Resa, en el marco de una discusión por los recursos con integrantes del bloque de La Libertad Avanza LLA). Y revela la asimetría en la distribución de los aportes que emanan desde las Comunas bonaerenses y vienen siendo centro de reclamos.

El sinuoso camino de los impuestos y sus destinos se viene planteando en los debates en todos los niveles de gobierno y en todos los partidos políticos. Incluso, semanas atrás legisladores libertarios salieron a cuestionar el cobro de distintas tasas por parte de los municipios, aunque, a diferencia de los impuestos, las tasas son contribuciones supeditadas a su contraprestación. Como contrapartida, intendentes bonaerenses reclaman por la falta de obras que exceden las posibilidades de una administración comunal.

En 2025 el Estado nacional recaudó por impuestos un total de 183.717.916 millones de pesos, siendo coparticipables el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias e Internos Coparticipados. Según consta en los documentos publicados por el ministerio de Economía de la Nación, lo obtenido por estos últimos el año pasado fue de 96.337.833 millones de pesos.

De esa masa, se repartió a las provincias el 54,6 por ciento: 52.658.260 millones, de los cuales Buenos Aires obtuvo 10.494.791 millones (el 19,14 por ciento). De lo recibido, la administración bonaerense coparticipa con los 135 municipios el 16,14 por ciento, lo que en 2025 fue de 1.693.859 millones de pesos, masa de la que, finalmente, a La Plata le tocaron 53.692 millones, es decir, el 3,1 por ciento (ver gráfico).

El porcentaje percibido por cada Comuna se calcula en función del Coeficiente Único de Distribución (CUD), estimado a partir de la cantidad de habitantes de cada distrito, sus servicios de salud y otras características.

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Consultados por EL DIA, funcionarios de la secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad confirmaron los montos mencionados, lo que, a modo de resumen gráfico, Resa remarcó: “Cada 1.000 pesos que paga un platense en impuestos nacionales, la Ciudad recibe sólo $31”.

EL DEBATE FISCAL

Además del reclamo al gobierno nacional por distintos fondos adeudados, el gobernador, Axel Kicillof, viene subrayando la situación de desventaja de la Provincia frente a la coparticipación federal. Mientras Buenos Aires aporta a la Nación el 40 por ciento, recibe poco más del 19. Una comparación del ingreso per capita lo vuelve más gráfico: Mientras el Estado bonaerense recibe anualmente 400.000 pesos por habitante, Tierra del Fuego percibe 2.500.000 pesos.

El problema de la distribución afecta especialmente a las Comunas, y se agrava con la caída de la coparticipación, estimada en el 15 por ciento. “Hoy los municipios nos hemos convertido en la primera línea de contención social, frente al impacto que las políticas económicas nacionales generan sobre los ingresos de las familias, la producción y el consumo”, dijo ayer a EL DIA el secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad, Sebastián Genatti. “Cuando la economía se retrae, es el Estado local el que debe responder de manera inmediata a las demandas sociales, sostener la actividad y acompañar a los sectores más afectados”, explicó.

Y advirtió: “Esta responsabilidad creciente convive con una realidad fiscal desequilibrada: los vecinos realizan un importante esfuerzo tributario al pagar impuestos nacionales, pero una porción muy reducida de esos recursos retorna efectivamente al ámbito local, que es donde se prestan los servicios más cercanos a la comunidad”.

El funcionario platense abogó la idea de impulsar una reforma impositiva que “redefina la distribución de recursos entre Nación, provincias y municipios”. Y concluyó “Hay que simplificar el sistema, reducir la presión tributaria total y permitir que los gobiernos locales tengan herramientas acordes a las responsabilidades que hoy asumen”.

 

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