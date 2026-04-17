Una alumna de primer año apuñaló a un compañero a la salida de la escuela en San Martín

La jornada escolar en la localidad bonaerense de San Martín se vio interrumpida cuando este jueves una alumna apuñaló repetidas veces a otro estudiante. Ocurrió en la puerta de la Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4, lugar donde la atacante se refugió tras cometer el crimen.

Según las primeras versiones, el episodio se desencadenó en el horario de ingreso a las aulas. Por motivos que aún se investigan, una alumna que cursa el primer año interceptó a un estudiante de tercer año en la vereda del colegio y le propinó múltiples puñaladas.

Qué pasó tras el ataque en la escuela

Tras el ataque, y ante la reacción de otros alumnos y padres que intentaron retenerla, la adolescente ingresó corriendo al edificio escolar y se ocultó en las instalaciones para protegerse de los presentes, ya que un grupo buscaba hacer justicia por mano propia.

Efectivos de la Policía Bonaerense desplegaron un fuerte operativo, ingresaron a la institución y escoltaron a la menor hacia la comisaría bajo una estricta custodia.

Cómo está el herido

El adolescente atacado recibió asistencia inmediata por parte de los equipos de emergencia que arribaron al lugar. Rápidamente, fue derivado de urgencia al Hospital Castex de San Martín.

Si bien sufrió varias heridas de arma blanca, se aguarda un parte médico oficial para determinar la gravedad de las lesiones y si alguno de los órganos vitales se vio comprometido.