¿Mosquita muerta?: el lado B de Paula Chaves

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La modelo quedó en el centro de la polémica cuando Ximena Capristo reflotó un viejo conflicto que involucraba a su hijo
Paula Chaves quedó atrapada en una inesperada polémica esta semana cuando volvió a reflotar un conflicto del pasado con Ximena Capristo.
Si bien la modelo y la actriz mantuvieron por años un vínculo muy cercano, en especial por la relación de sus maridos, Pedro Alfonso y Gustavo Conti, quienes eran amigos y trabajaban juntos, la realidad es que toda esa buena relación, casi familiar, terminó por romperse de la forma más inesperada.
Fue Capristo quien, en las últimas horas, reflotó un viejo conflicto que vivió con Chaves y explicó por qué decidió alejarse definitivamente de la actual conductora de Olga.
La pelea entre ambas tuvo que ver con un desafortunado comentario que la modelo hizo sobre Félix, el hijo de Capristo y Conti. “Lo hizo como chiste a mi hijo, no me gustó. Se lo dije en ese momento”, recordó Ximena.
“Mi hijo era bebé. Habló de alguna situación que no me gustó”, agregó, aunque sin dar mayores detalles sobre cuál había sido ese comentario que le causó rechazo.
Capristo reconoció que esa situación cambió para siempre el vínculo con Chaves y que no hubo manera de retomar esa amistad: “Le hice la cruz. Me ofendí muchísimo”, aseguró.
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Para peor, este conflicto entre ambas también generó el quiebre entre Gustavo Conti y Pedro Alfonso, quienes habían trabajado juntos en distintas obras de la temporada de verano y fueron socios comerciales. “Hubo un dolor que sufrió Gus en situación de amistad, así que nos abrimos, dimos un paso al costado, y ellos hicieron lo mismo”, contó Ximena en una entrevista con “Intrusos” tiempo atrás.
El cuestionamiento hacia ciertas actitudes de Paula Chaves no es nuevo. La modelo viene de una fuerte exposición pública por el conflicto que mantuvo con Zaira Nara, quien era su amiga íntima y madrina de uno de sus hijos. La relación entró en conflicto cuando la hermana de Wanda comenzó a salir con Facundo Pieres, ex de Chaves.
Todo se volvió incómodo entre ambas y su vínculo terminó por romperse en medio de chicanas en la prensa e indirectas en redes sociales.
Esta semana, Paula volvió a involucrarse en una polémica cuando durante un segmento de su programa en Olga, junto al animador infantil Topa, silenció a una niña que habló en contra de Javier Milei. Incómoda, Paula le retiró el micrófono mientras la producción alentaba a la niña y el resto del equipo se reía del comentario.
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