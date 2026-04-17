Estremecedor caso de pornovenganza: joven abogada se suicidó luego de que su ex difundiera un video íntimo sin consentimiento

La justicia de Santiago del Estero intenta reconstruir las circunstancias que rodearon la muerte de Shadya Altamirano, una abogada de la localidad de Pinto que se quitó la vida recientemente. El caso generó una fuerte repercusión en la provincia debido a que, apenas un mes antes del desenlace, la joven de 30 años había recurrido a las autoridades para denunciar que su expareja había difundido imágenes de su intimidad sin su consentimiento. Para su entorno familiar, el impacto emocional de verse expuesta públicamente fue el factor que la sumergió en una crisis de la que no pudo salir.

Según consta en la denuncia que impulsa su familia, el material audiovisual fue compartido por el exnovio de Altamirano en un grupo de WhatsApp integrado por sus amigos. La circulación del video en el entorno social de la joven le provocó un malestar profundo que se mantuvo constante hasta sus últimos días.

Tras la pérdida de su hija, María Verónica Rodríguez, de 52 años, decidió hablar públicamente sobre los hechos. Su testimonio busca no solo visibilizar el padecimiento de Shadya, sino también lograr que la investigación judicial avance sobre las responsabilidades de quienes difundieron el material.

En sus diálogos con la prensa, Rodríguez recordó la frase que su hija repetía de manera insistente antes de fallecer: "Todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas". La madre sostiene que la joven no logró procesar la presión social derivada de la circulación del video, lo que terminó por quebrar su resistencia anímica ante la mirada de los demás.

El vínculo entre la abogada y el denunciado, un hombre de 43 años, se remontaba a su etapa de adolescencia. De acuerdo con el relato de Rodríguez, la pareja mantuvo una relación marcada por la inestabilidad y conductas de manipulación por parte del hombre, quien además habría inducido a la joven al consumo de estupefacientes durante los años que compartieron.

La cronología judicial indica que el 1° de marzo, un día después de que el video comenzara a circular, Shadya acudió a la Comisaría Comunitaria N° 15 de Pinto para denunciar a su ex por amenazas. En aquel momento, el Ministerio Público Fiscal le ofreció medidas de protección y la entrega de un botón antipánico, pero fuentes oficiales confirmaron que la joven rechazó la asistencia y dejó constancia de su negativa mediante la firma de un acta.

Poco antes del desenlace, el 11 de abril, la madre de la víctima volvió a presentarse ante la Comisaría del Menor y la Familia para alertar sobre el deterioro en la salud de su hija. En su declaración, Rodríguez explicó que Shadya lidiaba con un trastorno obsesivo compulsivo y que no había finalizado un tratamiento psiquiátrico previo.

En esa misma presentación, la mujer advirtió que la joven ya había manifestado conductas de autolesión, lo que evidenciaba un estado de extrema fragilidad. Pese a las advertencias y los antecedentes del caso, Shadya fue hallada sin vida ese mismo 11 de abril por su padre, José Luis Altamirano Guerrero, de 71 años, en un terreno ubicado frente a su domicilio.

Actualmente, la Unidad Fiscal interviniente mantiene bajo análisis el teléfono celular de la joven y espera los resultados finales de la autopsia para completar el expediente. Mientras tanto, la familia insiste en su reclamo de justicia y cuestiona el accionar de las instituciones ante un cuadro que consideraban de riesgo inminente.