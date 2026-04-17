Un jubilado fue asaltado frente al garaje de su casa

El atraco a mano armada se registró en 520 entre 139 y 140 / WEB

Momentos de zozobra e incertidumbre fueron los que le tocaron vivir a un jubilado de 77 años, en los primeros minutos de ayer, cuando ingresaba su auto y el de la nieta al garaje de su vivienda en el barrio La Granja y fue sorprendido por un ladrón armado, que le quitó varias pertenencias.

Fuentes policiales que trabajan en la investigación del caso hicieron saber que el dramático episodio ocurrió en 520 entre 139 y 140.

También informaron que, en esas circunstancias, el damnificado fue reducido por un delincuente que, se indicó, estaba encapuchado y cubría sus manos con guantes.

Un allegado a la pesquisa aseguró que “el asaltante sacó a relucir un arma de fuego, amenazó de muerte al dueño de casa y lo obligó a entregarle todo lo de valor que tuviera en ese instante”.

Al respecto, precisó enseguida que “lo despojó de su billetera, donde el jubilado guardaba su DNI, una tarjeta de crédito, otra de débito, la licencia para conducir y las llaves de esos vehículos, un Renault Kwid y un Mercedes Benz C 250, así como dos cédulas para conducir”.

HUYÓ EN MOTO CON UN CÓMPLICE

El mismo vocero después dio a conocer que, consumado el golpe, el delincuente apuró la fuga junto a un cómplice que, a pocos metros, lo aguardaba en una moto de baja cilindrada y color oscuro.

No obvió mencionar, a su vez, que quien asaltó al jubilado “se asustó al escuchar un ruido que no pudo establecer, por lo que decidió que era momento para escapar rápido del lugar”.

La víctima luego especificó ante los policías que acudieron a ese domicilio, que esos sujetos tenían vestimenta negra. Y que en la calle no había testigos.