Tras las lluvias, mejora el tiempo en La Plata: cómo seguirá el fin de semana

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Luego de dos días marcados por la inestabilidad y las precipitaciones en la región, el clima comienza a mostrar una mejora este viernes en La Plata, con condiciones más estables aunque todavía con presencia de nubosidad.
De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presenta con nubosidad variable, ambiente fresco a templado y vientos moderados del sector sur, lo que marca el ingreso de aire más frío tras el paso de las lluvias.
En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 25°C, en un contexto donde el sol podría aparecer de manera intermitente a lo largo del día.
Este cambio en las condiciones responde al desplazamiento del sistema de inestabilidad que afectó a la región durante las últimas horas, dando paso a un escenario más estable, aunque todavía con cielo parcialmente nublado.
De cara al sábado y domingo, el panorama se mantendría sin lluvias importantes, con jornadas mayormente estables y temperaturas similares, rondando entre los 14°C y 25°C, con presencia de nubes y algunos momentos de sol.
Sin embargo, según las previsiones, la inestabilidad podría volver en el inicio de la próxima semana, con probabilidad de lluvias aisladas hacia el lunes en la región.
En síntesis, tras el temporal, La Plata tendrá un viernes más tranquilo, con descenso térmico y mejoras progresivas, mientras que el fin de semana se perfila ideal para actividades al aire libre, aunque con cielo variable.
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