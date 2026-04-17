Boleto Estudiantil Universitario: la Provincia confirmó que mantendrá los 45 viajes

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La presión de los estudiantes de la UNLP para que la Provincia deposite los montos del Boleto Estudiantil Universitario en la tarjeta SUBE, en parte, tuvo efecto. Si bien aún esperan que el dinero se acredite (se indicó esta semana que "está al caer"), el Gobierno de Kicillof informó que dio marcha atrás en la idea de recortar a 30 la cantidad de pasajes por lo que mantendrá los 45 viajes mensuales. De esta forma se desactivó la concentración prevista para este viernes 17 a las 10hs en el Ministerio de Transporte, de 10 y 61, en donde el objetivo era "exigir el cumplimiento de la Ley del Boleto y una reunión con el Gobernador de la Provincia".
En un comunicado, la Federación Universitaria de La Plata expresó: "En el marco de la asfixia presupuestaria que el gobierno nacional viene llevando adelante contra la Provincia de Buenos Aires, con una deuda que el gobierno bonaerense ubicó en más de 15 billones de pesos y que representa cerca de un tercio del presupuesto provincial, la Provincia se comprometió a seguir garantizando los 45 viajes mensuales del Boleto Estudiantil".
Por su parte, Eugenia Sala, presidenta de la FULP, sostuvo que "el gobierno de la provincia nos confirmó la decisión de sostener los 45 viajes de esta política tan importante para nuestra permanencia como estudiantes”. Además se encargó de mantener un diálogo con las autoridades provinciales y acercarles la preocupación de muchos estudiantes universitarios de la UNLP ante el rumor de que el boleto se recortara de 45 a 30 viajes.
A partir de ese diálogo, se logró confirmar que el gobierno de la Provincia va a seguir sosteniendo los 45 viajes, "con un enorme esfuerzo en un contexto de ajuste brutal y ahogo impulsado por Javier Milei", explicaron. En ese sentido destacaron "la decisión política del gobernador Axel Kicillof de sostener este derecho a pesar del ajuste que el gobierno nacional lleva adelante sobre la Provincia".
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