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Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 17 de abril 2026

La billetera digital del Banco Provincia renueva beneficios clave para este viernes: ahorro en comercios de cercanía, supermercados, marcas reconocidas y hasta transporte gratis con tope. 

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 17 de abril 2026
17 de Abril de 2026 | 07:17

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En un contexto donde el consumo sigue golpeado por la inflación, las promociones bancarias son una herramienta central para sostener el bolsillo. Este viernes 17 de abril de 2026Cuenta DNI ofrece descuentos que abarcan desde alimentos hasta transporte público.

Los beneficios no sólo se mantienen sino que amplían su alcance en rubros clave. La estrategia busca reforzar el consumo cotidiano con reintegros significativos y topes que, bien utilizados, pueden marcar la diferencia a fin de mes.

Descuentos en comercios y marcas: dónde está el mayor ahorro con Cuenta DNI

El beneficio estrella para este viernes sigue siendo el de comercios de cercanía, incluidas carnicerías, granjas y pescaderías, con un 20% de descuento de lunes a viernes. El tope semanal es de $5.000, lo que se alcanza con consumos de $25.000. Una opción clave para compras del día a día.

A esto se suma el programa de “marcas destacadas”, que ofrece un 30% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $15.000 mensual por marca y por persona. Entre las firmas adheridas aparecen nombres fuertes del consumo masivo y gastronómico como Havanna, La Fonte d'Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido, lo que amplía el beneficio más allá de lo esencial.

Supermercados y ferias: beneficios de Cuenta DNI todos los días

En el rubro supermercados, Cuenta DNI mantiene descuentos en distintas cadenas de toda la provincia durante los siete días de la semana. Además, quienes perciben jubilaciones o pensiones a través del Banco Provincia acceden a un 5% adicional, un guiño directo a uno de los sectores más afectados por la pérdida del poder adquisitivo.

Por otro lado, las ferias y mercados bonaerenses ofrecen uno de los descuentos más agresivos: 40% todos los días, con un tope de $6.000 semanales. La misma lógica aplica para comercios adheridos en universidades bonaerenses, también con 40% de ahorro y el mismo límite semanal.

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Transporte gratis: el beneficio de Cuenta DNI que más ayuda

Uno de los beneficios menos difundidos pero más potentes es el del 100% de ahorro en transporte público. Utilizando pagos con tecnología NFC y una tarjeta Visa Débito vinculada a la billetera digital, los usuarios pueden viajar gratis con un tope mensual de $10.000.

Sin embargo, hay condiciones clave: el beneficio solo está disponible en dispositivos Android y no aplica si se paga mediante códigos QR de otras billeteras como Mercado Pago. Además, el reintegro no es inmediato: se acredita entre 20 y 30 días después en la cuenta bancaria.

 

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