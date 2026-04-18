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La Ciudad |“HABLEMOS DE GUITA”

Charlas en los barrios para prevenir estafas

Charlas en los barrios para prevenir estafas

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18 de Abril de 2026 | 02:55
Edición impresa

Con el objetivo de informar y concientizar a los vecinos de La Plata sobre estafas, se desarrolla en distintos barrios el programa “Hablemos de guita”, una iniciativa que incluye charlas y encuentros a cargo de personal especializado, además de brindar herramientas para prevenir este tipo de delitos.

El programa se implementa en escuelas, instituciones educativas y de adultos mayores, colonias, clubes y centros de fomento y jubilados, con contenidos adaptados que permiten reconocer las modalidades más frecuentes de estafa, identificar señales de alerta y saber cómo actuar ante un intento o hecho consumado.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de La Plata.

 

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