Charlas en los barrios para prevenir estafas

Con el objetivo de informar y concientizar a los vecinos de La Plata sobre estafas, se desarrolla en distintos barrios el programa “Hablemos de guita”, una iniciativa que incluye charlas y encuentros a cargo de personal especializado, además de brindar herramientas para prevenir este tipo de delitos.

El programa se implementa en escuelas, instituciones educativas y de adultos mayores, colonias, clubes y centros de fomento y jubilados, con contenidos adaptados que permiten reconocer las modalidades más frecuentes de estafa, identificar señales de alerta y saber cómo actuar ante un intento o hecho consumado.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de La Plata.