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Policiales |FUERTE IMPACTO ENTRE UN AUTO Y UNA MOTO

Otro motociclista herido tras un violento choque

El siniestro vial se produjo sobre las calles Alberdi y Güemes, en Ensenada, y dejó a un joven internado en el Hospital Cestino

Otro motociclista herido tras un violento choque

Otro accidente con un motociclista internado / EL DIA

18 de Abril de 2026 | 02:14
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Un nuevo accidente de tránsito volvió a encender las alarmas en la Región, en un contexto que ya es señalado como de plena emergencia vial. El hecho ocurrió en la ciudad de Ensenada, en la intersección de Alberdi y Güemes, donde un automóvil y un motovehículo protagonizaron una colisión que dejó a un joven con lesiones.

Según informaron, el siniestro se produjo cuando ambos rodados llegaron al cruce desde distintas direcciones y, por causas que aún se intentan establecer, terminaron impactando. Como consecuencia, el conductor del vehículo de menor porte quedó tendido sobre la cinta asfáltica con fuertes dolencias en una de sus piernas.

Minutos después, una ambulancia arribó al lugar y el personal médico asistió al herido, quien fue trasladado al Hospital Cestino para una mejor atención. Si bien no trascendió la gravedad de las lesiones, el cuadro generó preocupación entre los presentes debido a la violencia del impacto.

El episodio se suma a una seguidilla de siniestros viales que se vienen registrando en las últimas semanas en La Plata, Berisso y Ensenada, donde los motociclistas continúan siendo los más expuestos. La falta de protección, sumada a factores como la velocidad y las distracciones, configuran un escenario de riesgo constante.

En este caso, las primeras versiones indican que el automóvil circulaba por calle Alberdi, mientras que la moto lo hacía por Güemes, produciéndose la colisión en plena intersección. La mecánica del hecho será materia de pericias para determinar eventuales responsabilidades. Aunque no hubo que lamentar un desenlace fatal, la escena deja en evidencia la fragilidad de quienes circulan en vehículos de dos ruedas.

 

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