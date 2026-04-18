Confirman que el Boleto Universitario tiene 45 viajes

El Gobierno Provincial informó que dio marcha atrás en la idea de recortar a 30 la cantidad de pasajes del Boleto Universitario y mantendrá los 45 viajes mensuales.

Así, se desactivó la protesta estudiantil que había sido prevista en el Ministerio de Transporte, de 10 y 61, en donde el objetivo era “exigir el cumplimiento de la Ley del Boleto y una reunión con el Gobernador de la Provincia”. Eugenia Sala, presidenta de la Federación Universitaria La Plata, sostuvo que “el gobierno de la provincia nos confirmó la decisión de sostener los 45 viajes de esta política tan importante para nuestra permanencia como estudiantes”. Según opinó, será “con un enorme esfuerzo en un contexto de ajuste brutal y ahogo impulsado por Javier Milei”.