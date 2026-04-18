Los salarios siguen perdiendo contra la inflación

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El índice de los salarios creció un 2,4% en febrero, aunque se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo período, que fue del 2,9%.
Se repitió la misma dinámica que en enero cuando aumentaron 2,5% y la inflación de ese mes avanzó al 2,9%.
El único sector que le ganó a la inflación fue el privado no registrado, que se incrementó un 4,6% mensual.
El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojó una variación del 35,8% interanual, mientras que acumuló una suba del 5% en el primer bimestre del año.
De esta manera, el total de los salarios sigue sin poder ganarle a la inflación y acumula cuatro meses consecutivos con pérdida de poder adquisitivo.
La última vez que terminó por encima fue en octubre del 2025, cuando la inflación fue del 2,3% y el índice de salarios creció 2,5%.
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Desglosado por sectores, únicamente el informal tuvo mejor rendimiento contra la inflación. Al aumentar 4,6%, quedó 1,7 puntos porcentuales por encima del IPC de febrero.
El sector registrado -que incluye públicos y privados- sigue sin remontar y anotó su sexto mes consecutivo con una caída real: en febrero escaló 1,8%.
El privado registrado subió 1,6% (1,3 puntos porcentuales por debajo de la inflación) y el público lo hizo en 2,3% (0,6 puntos por debajo de la inflación).
En cuanto a las variaciones año versus año, el sector privado registrado escaló 27,6%; el público registrado 27,4%; y el privado no registrado 75,1%.
“El índice salarios avanzó un 2,4% en términos generales en febrero, lo que lo ubica por debajo del 2,9% de inflación mensual para el mismo mes. En términos reales, esto implica que la evolución de los salarios fue -0,9% deflactada por la Canasta Básica Total (CBT) y -1% deflactada por IPC. De esta manera, se acumulan cuatro meses con salarios que corren por debajo de la inflación, señaló Iván Cachanosky, economista jefe en Libertad y Progreso.
“No obstante, los niveles de inflación comenzarían a ceder a partir de abril por lo que probablemente haya un segundo semestre donde los salarios puedan recuperar el terreno perdido. Más aún, podrían observarse niveles de inflación que empiecen con uno en algún momento del segundo semestre, lo que también colaboraría a volver a darle respiro a la evolución del salario real”, agregó.
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