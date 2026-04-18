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Política y Economía |A LO LARGO DE 2026

El BID inyectaría financiamiento récord por U$S 7.200 millones

El organismo multilateral superaría ampliamente los montos aprobados el año anterior e incluiría garantías y créditos soberanos

El BID inyectaría financiamiento récord por U$S 7.200 millones

Luis Caputo y el presidente del grupo BID, Ilan Goldfajn / Web

18 de Abril de 2026 | 03:21
Edición impresa

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que prevé acelerar su respaldo a la Argentina con un paquete de financiamiento récord que podría superar los U$S7.200 millones a lo largo de 2026. El plan representa un salto significativo respecto del año anterior, cuando el organismo aprobó cerca de U$S5.000 millones para el país. El anuncio se realizó desde Washington y marca un nuevo capítulo en la relación financiera entre la institución y la administración de Javier Milei.

Del total proyectado, el BID planea destinar más de U$S5.000 millones a operaciones soberanas con el sector público argentino. Ese paquete incluye el financiamiento directo a distintos proyectos y la provisión de una garantía por U$S550 millones, que se sumará a los aportes de otros organismos multilaterales de crédito. El objetivo declarado es acompañar el proceso de estabilización macroeconómica y las reformas estructurales que encara la actual administración nacional.

Por su parte, BID Invest -el brazo del grupo orientado al sector privado- proyecta movilizar inversiones en el país por alrededor de U$S2.200 millones. El foco de esas operaciones estará puesto en fortalecer la infraestructura social y productiva, ampliar el acceso a servicios de salud e impulsar la economía digital. También se contempla el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), el apoyo a proyectos sostenibles en agroindustria y manufactura de exportación, y el desarrollo de cadenas de valor en minerales críticos, con especial énfasis en el litio.

Las operaciones soberanas previstas para este año se centrarán en consolidar la gestión fiscal del Estado. Según detalló el comunicado oficial del organismo, esto incluye la mejora de la calidad del gasto público y la modernización de la administración tributaria. El programa también contempla el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y del sistema de justicia, junto con la ampliación del acceso a servicios esenciales como energía, salud y protección social en todo el territorio nacional.

El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, destacó en el comunicado que “el gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento”, y subrayó que el organismo acompaña ese proceso “con más escala y foco en resultados”. En ese marco, el programa para 2026 combina el respaldo a reformas estructurales de segunda generación con inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento al sector privado. Cabe aclarar que todas las operaciones mencionadas están sujetas a la aprobación de los respectivos directorios del Grupo BID.

LAS GARANTÍAS SE ACUMULAN PARA REFINANCIAR DEUDA

Uno de los elementos más relevantes del anuncio es la garantía de U$S550 millones que el BID otorgará a la Argentina para que el país pueda acceder a créditos con bancos privados y cubrir los próximos vencimientos de deuda. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el respaldo en la red social X y lo presentó como una herramienta para “refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos”.

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Ese aporte se suma a la garantía de U$S2.000 millones que el Banco Mundial ya definió con el mismo objetivo, lo que eleva el total de respaldos multilaterales acumulados por el Ministerio de Economía a U$S2.550 millones para negociar préstamos con entidades privadas. Además, tras la reunión de Caputo con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz Granados, se espera que esa entidad sume una garantía adicional de unos U$S500 millones, lo que llevaría el total a más de U$S3.000 millones en respaldos coordinados.

En conjunto, el respaldo del BID se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno nacional para reducir el costo del financiamiento externo y consolidar el acceso a los mercados de capital internacionales. El acompañamiento de los organismos multilaterales apuntala la credibilidad del programa económico en un año considerado clave para la hoja de ruta de la administración Milei, que busca cerrar 2026 con superávit fiscal, reservas en alza y una inflación en franco retroceso.

 

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