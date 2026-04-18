El dólar subió un poco en un mercado que se movió calmo

El dólar oficial cerró en $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del jueves.

Luego de haberse mantenido calmo tras varios días, la divisa estadounidense finalizó la semana con una escalada de $10 en su cotización, lo que hizo que llegara a los $1.390. Si bien llegó a tocar los $1.375 durante la jornada, sobre el final tomó impulso y superó ese valor.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.390 y $1.425 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue cotizó en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, con una baja de 0,36%.

El S&P Merval en dólares retrocedió a nivel semanal por primera vez en un mes y medio, pero los títulos soberanos volvieron a subir.

En ese contexto, el riesgo país se sostuvo en mínimos desde febrero, en 519 puntos.