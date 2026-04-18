Rechazaron la excarcelación de Lucas Pertossi

La Justicia volvió a cerrarle la puerta a Lucas Pertossi. En las últimas horas, se confirmó el rechazo a un nuevo pedido de excarcelación presentado por su defensa, por lo que el joven -condenado en el marco del brutal crimen de Fernando Báez Sosa- continuará detenido en una unidad penitenciaria de La Plata.

La resolución judicial refuerza el escenario adverso para el imputado, quien permanece alojado en la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero, donde cumple la pena impuesta tras el juicio que conmocionó al país. Pertossi fue uno de los ocho jóvenes condenados por el ataque a la salida de un boliche en Villa Gesell en enero de 2020, un hecho que derivó en la muerte del estudiante de derecho de 18 años y generó un fuerte reclamo social de justicia.

En ese contexto, la defensa del joven volvió a insistir con su desvinculación del hecho en términos de participación directa. “Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa”, sostuvo Pertossi en una de sus últimas intervenciones brindadas en una entrevista televisiva, intentando marcar una diferencia respecto del rol que le adjudicó el tribunal.

Sin embargo, esos argumentos no alcanzaron para modificar su situación procesal. Desde el entorno judicial consideran que su conducta durante el ataque -incluida la filmación del hecho y su presencia activa en la escena- formó parte del accionar conjunto que terminó con la vida de Báez Sosa, lo que motivó su condena.

UN NUEVO REVÉS

El fallo que rechazó la excarcelación se suma a otros reveses que ya había sufrido la defensa. De hecho, los abogados del joven también solicitaron la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio, bajo el argumento de que no se ponderaron adecuadamente las diferencias entre su conducta y la del resto de los condenados. Plantearon que no existió una participación directa en la agresión física y que su responsabilidad debía ser analizada en un plano distinto.

A pesar de esos intentos, la Justicia viene sosteniendo una postura firme: considera que todos los integrantes del grupo actuaron de manera coordinada, con roles diferenciados pero igualmente relevantes para la concreción del ataque. Esa interpretación fue clave para la calificación del hecho y las penas impuestas.

Mientras tanto, Pertossi continúa detenido en La Plata, a la espera de que avancen las instancias de revisión que impulsa su defensa. El caso, que marcó un antes y un después en la discusión sobre la violencia grupal, sigue sumando capítulos judiciales sin alterar, por ahora, el núcleo de las decisiones adoptadas en el juicio.

Así, con el rechazo a la excarcelación, el panorama para el joven se mantiene sin cambios: seguirá privado de su libertad mientras intenta revertir una condena que la Justicia, hasta el momento, no está dispuesta a modificar.

Cabe recordar que junto a Lucas Pertossi también fueron condenados Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Luciano Pertossi y Ayrton Viollaz, todos señalados como parte del grupo que participó del ataque a la salida del boliche en Villa Gesell.