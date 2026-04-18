Destrozos y robo en una veterinaria de Ringuelet

La inseguridad volvió a golpear de lleno a un comerciante de la Región, esta vez con un ataque directo a una veterinaria ubicada sobre una de las arterias más transitadas de La Plata. El hecho ocurrió durante la noche, cuando delincuentes rompieron el frente del local, ingresaron y escaparon con dinero en efectivo y equipamiento.

El episodio se registró en una veterinaria situada sobre avenida 7, entre 516 y 517. Según el relato del propietario, un hombre de 75 años, todo comenzó cerca de las 23.40, cuando recibió un llamado en el que le informaban que su comercio había sido blanco de un robo. Al llegar, constató los destrozos y la faltante de distintos elementos.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir, los autores del hecho destruyeron por completo el panel vidriado de la puerta de ingreso para poder acceder al interior. Una vez adentro, se dirigieron directamente a los sectores donde se encontraba el dinero y otros dispositivos de valor.

Entre lo sustraído, se llevaron una caja con la recaudación de la jornada y documentación bancaria perteneciente a una entidad privada. Además, provocaron daños en otro sector vidriado del local para concretar el robo.

Las cámaras de seguridad resultaron clave para conocer la mecánica del golpe. En las imágenes, se observa que los ladrones llegaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió rápidamente, ingresó corriendo al comercio y fue directamente hacia los objetos que luego se llevó, mientras su cómplice aguardaba afuera, listo para facilitar la fuga.

Tras concretar el robo, ambos escaparon en el mismo rodado en dirección a la calle 517. El propietario se comprometió a aportar el material fílmico a la investigación para intentar identificar a los responsables.

El hecho vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los comercios, especialmente durante la noche, cuando la circulación disminuye y quedan más expuestos. La modalidad, rápida y dirigida, refleja una planificación previa y sumó un nuevo episodio.