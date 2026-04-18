Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato

La violencia volvió a irrumpir con crudeza en la zona norte de La Plata. Otra vez sangre, otra vez un crimen que deja más preguntas que respuestas. A menos de un mes del asesinato del jubilado en Villa Elisa, un nuevo homicidio sacudió a la región y profundiza una seguidilla alarmante: ya son tres los crímenes en lo que va de 2026.

El hecho ocurrió en City Bell, en el barrio Savoia, donde un hombre de 48 años fue atacado y murió tras recibir múltiples heridas con un arma blanca. Por el caso hay dos menores detenidos, de 15 y 17 años, señalados como los presuntos autores del ataque. La causa fue caratulada como “homicidio” y quedó en manos de la UFI del Joven N°1, a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, quien avaló las aprehensiones y ordenó las diligencias de rigor.

Según se informó, todo comenzó con un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre herido en la vía pública, en 479 entre 8 y 10. Al llegar, los efectivos encontraron a la víctima tendida frente a una vivienda, con una grave lesión en el pecho y otras heridas sangrantes. Minutos después, personal médico constató su fallecimiento.

Un vecino que acudió al escuchar los pedidos de auxilio brindó un dato clave: aseguró que el propio herido alcanzó a decir que había sido atacado por un joven identificado como “Ariel”, quien no estaba solo. Con esa información, se desplegó un rápido rastrillaje que permitió ubicar a dos sospechosos a pocas cuadras, en 480 entre 8 y 10. Uno de ellos presentaba manchas de sangre en el calzado. Ambos fueron aprehendidos.

De acuerdo a la hipótesis inicial, el ataque se habría desencadenado a partir de un conflicto vecinal vinculado a una familiar de los adolescentes. En ese contexto, se produjo un enfrentamiento que terminó de la peor manera. No obstante, los investigadores aclaran que todo está bajo análisis y que se busca reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Los menores y la ley

Fuentes judiciales indicaron que el menor de 17 años quedó privado de su libertad, al ser penalmente imputable bajo la normativa vigente, mientras que el joven de 15 fue alcanzado por una medida de seguridad, al no ser punible. En este punto aparece una clave legal: si bien en marzo fue promulgada la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen penal juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves, la norma aún no está en vigencia. Su aplicación comenzará recién en septiembre de este año.

Por eso, actualmente rige el Decreto-Ley 22.278, que establece que los menores de 16 años no pueden ser condenados a prisión, aunque sí quedan bajo medidas de protección y seguimiento. En cambio, los adolescentes de 16 y 17 años sí pueden ser juzgados por la Justicia penal juvenil y enfrentar una eventual pena, aunque con un régimen especial.

La víctima fue identificada como Claudio Gastón González (48), quien vivía en la zona “desde siempre”, revelaron vecinos a este diario (ver cuadro aparte). Asimismo se supo que González estaba separado y era padre de tres hijos. Su muerte repentina generó un fuerte impacto en el barrio, donde el clima es de conmoción e incertidumbre.

Mientras la causa avanza con peritajes y toma de testimonios que serán clave en el esclarecimiento, el caso vuelve a poner en foco la escalada de violencia en la región y la participación de menores en hechos cada vez más graves. En menos de un mes, dos crímenes en la zona norte dejaron una marca profunda y una preocupación que no deja de crecer y alertar a las autoridades.

Los menores involucrados y acusados de matar / EL DIA