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Política y Economía |MÁS CRÍTICAS AL GOBIERNO DE MILEI DESDE ESPAÑA

Kicillof dijo que se ve un “desplome” económico

En Barcelona, se reunió con dirigentes del progresismo. Un guiño del colombiano Petro: “Será presidente”

Kicillof dijo que se ve un “desplome” económico

El colombiano Petro estuvo con Kicillof y dijo que lo ve presidente / X

18 de Abril de 2026 | 03:19
Edición impresa

Axel Kicillof volvió a apuntar, desde España, contra la administración de Javier Milei. “Se ve un desplome de la economía argentina, con caída de la demanda y ausencia total del Estado”, disparó.

Entre reuniones con empresarios y encuentros bilaterales con dirigentes que participan de la cumbre del progresismo que se desarrolla en Barcelona, Kicillof recibió el apoyo del presidente colombiano, Gustavo Petro. Antes de reunirse con el mandatario bonaerense escribió en sus redes sociales “Me reúno con el alcalde de Buenos Aires @Kicillofok, quien posiblemente será presidente de Argentina para sacarla de su colapso. La unidad del progresismo argentino es fundamental para el mundo”, sostuvo.

Si bien el Gobernador buscó en su gira eludir definiciones respecto de una posible candidatura, Petro le terminó dando la impronta que, en el fondo, Kicillof fue a buscar al codearse con líderes del progresismo internacional: exhibirse como una figura con proyección presidencial.

En medio de esos encuentros, hubo espacio para las declaraciones críticas sobre la marcha de la administración Milei. Al destacar el contraste entre las políticas europeas y el rumbo nacional, señaló que “mientras acá se discute reducir la jornada laboral y fortalecer el salario mínimo, en Argentina, el gobierno de Milei quita derechos y desmantela la industria”.

“Ya casi nadie se cree la propaganda de éxito y estabilidad de Milei. Los empresarios ven que la inversión extranjera es negativa y que el consumo se hundió”, explicó, mientras que criticó la “ignorancia teórica” del Presidente respecto a la inflación: “Cambia de teoría como de campera para acomodarse a cada fracaso”.

Finalmente, Kicillof lamentó el aislamiento internacional que, a su juicio, promueve la Casa Rosada al maltratar a líderes estratégicos de la región y el mundo. En ese contexto, insistió en la necesidad de mantener vínculos sólidos con mandatarios como Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México) y Pedro Sánchez (España): “Milei nos mete en conflictos ajenos por sus anteojeras ideológicas y eso es una locura que nos pone en peligro”, dijo.

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Además de diálogo con Petro, Kicillof se reunió con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Katarina Barley. También con altas autoridades del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y dirigentes que se encuentran en Barcelona para participar de la Movilización Global Progresista, entre ellos, el ex presidente de Chile, Gabriel Boric.

“La dirección que le está imprimiendo Trump al mundo, que en Argentina se ve representada por Milei, genera mucho daño: gran parte de la dirigencia política global no está de acuerdo con esa línea y vino a Barcelona a manifestar su rechazo”, sostuvo el Gobernador.

 

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