Milei viaja a Israel: reuniones, visita al Muro de los Lamentos y distinciones

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El presidente Javier Milei partirá hoy rumbo a Israel en el marco de una nueva gira internacional. Según el cronograma oficial, arribará mañana a las 9.30 (hora local) junto a una comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).
Como primera actividad, el mandatario visitará el Muro de los Lamentos, un gesto que repite en cada viaje al país.
Más tarde, a las 17.30, mantendrá un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el que podrían anunciarse acuerdos bilaterales y el vuelo inaugural de la aerolínea El Al.
Durante la jornada, el canciller Pablo Quirno tendrá una reunión con su par israelí, Gideon Sa’ar (no se confirmaron los temas que incluirá la agenda). Por la noche, Milei participará de la pregrabación de la ceremonia por el 78º Día de la Independencia de Israel, conocida como el encendido de antorchas en Monte Herzl, evento al que también fue invitado el dirigente estadounidense Donald Trump.
El lunes, el Presidente será distinguido con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Bar-Ilan, donde además brindará una exposición.
Ese mismo día, se reunirá con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y visitará la Yeshivá Hebron, donde recibirá otra distinción por parte de la Academia de Estudios Talmúdicos.
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En la última jornada, Milei tiene previsto reunirse con rabinos y recorrer la Iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén.
El viaje concluirá con su participación en la ceremonia central por la independencia israelí y el regreso a la Argentina, programado para la noche del lunes, con llegada prevista para el miércoles por la mañana, según se indicó.
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