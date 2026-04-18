Reaparición en redes con chicanas para Kicillof

Bajo la lupa de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni volvió a mostrarse activo en redes sociales. Tras varios días con publicaciones limitadas a los habituales resúmenes de gestión, el funcionario retomó su estilo característico, marcado por la ironía y las chicanas.

El jefe de Gabinete publicó una serie de mensajes en X en los que respondió a usuarios y volvió a confrontar con referentes de la oposición, en particular con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Una de las intervenciones más comentadas fue la respuesta a un usuario que cuestionaba la cobertura mediática del escándalo. En ese contexto, Adorni ironizó con una frase breve: “Él no cambió el espejo del baño. Fin”, en alusión indirecta a las refacciones investigadas en su propiedad.

La chicana se produjo luego de que Kicillof criticara desde España la política exterior del Gobierno nacional, a la que calificó como un “papelón” y una “vergüenza”, en referencia a los viajes del presidente Javier Milei sin agenda oficial con autoridades locales.

El funcionario mantuvo intercambios con cuentas afines al oficialismo, en los que replicó con respuestas breves y cargadas de ironía. En varios casos, evitó desarrollar argumentos y optó por comentarios que reforzaron el tono informal y provocador de sus publicaciones.

Las respuestas incluyeron referencias indirectas a dirigentes opositores y a cuestionamientos sobre su situación patrimonial, en medio del avance de la investigación judicial.

La reaparición de Adorni en redes coincidió con una serie de gestos de respaldo por parte del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos compartieron actividades públicas con el jefe de Gabinete en los últimos días. El mandatario incluso lo defendió públicamente durante un evento empresarial.