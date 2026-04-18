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Política y Economía |LOS X DE ADORNI

Reaparición en redes con chicanas para Kicillof

Reaparición en redes con chicanas para Kicillof

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18 de Abril de 2026 | 03:23
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Bajo la lupa de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni volvió a mostrarse activo en redes sociales. Tras varios días con publicaciones limitadas a los habituales resúmenes de gestión, el funcionario retomó su estilo característico, marcado por la ironía y las chicanas.

El jefe de Gabinete publicó una serie de mensajes en X en los que respondió a usuarios y volvió a confrontar con referentes de la oposición, en particular con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Una de las intervenciones más comentadas fue la respuesta a un usuario que cuestionaba la cobertura mediática del escándalo. En ese contexto, Adorni ironizó con una frase breve: “Él no cambió el espejo del baño. Fin”, en alusión indirecta a las refacciones investigadas en su propiedad.

La chicana se produjo luego de que Kicillof criticara desde España la política exterior del Gobierno nacional, a la que calificó como un “papelón” y una “vergüenza”, en referencia a los viajes del presidente Javier Milei sin agenda oficial con autoridades locales.

El funcionario mantuvo intercambios con cuentas afines al oficialismo, en los que replicó con respuestas breves y cargadas de ironía. En varios casos, evitó desarrollar argumentos y optó por comentarios que reforzaron el tono informal y provocador de sus publicaciones.

Las respuestas incluyeron referencias indirectas a dirigentes opositores y a cuestionamientos sobre su situación patrimonial, en medio del avance de la investigación judicial.

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La reaparición de Adorni en redes coincidió con una serie de gestos de respaldo por parte del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos compartieron actividades públicas con el jefe de Gabinete en los últimos días. El mandatario incluso lo defendió públicamente durante un evento empresarial.

 

 

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