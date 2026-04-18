La industria, con un indicador preocupante

La industria manufacturera registró en el primer bimestre del año su menor utilización de capacidad instalada desde la crisis de 2002. Los problemas de demanda interna y la apertura comercial siguen impactando con fuerza en el sector.

El INDEC informó que la industria funcionó al 54,6% de su potencial máximo en febrero. La cifra fue cuatro puntos inferior a la del mismo mes de 2025.

El informe del organismo exhibió que la metalmecánica aportó la principal incidencia negativa, al registrar un nivel de utilización de la capacidad instalada del 33,9%, inferior al 44% del año previo. Esto respondió fundamentalmente a la retracción en la producción de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

También resaltó un derrumbe interanual de casi 16 puntos porcentuales en la industria automotriz, que uso solo el 38,9% de su capacidad. En la misma sintonía, la caída anual del 14% en la producción de acero provocó que las industrias metálicas básicas sea otro de los rubros que más se contrajo versus 2025, revelan los números oficiales.