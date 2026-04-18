Causa $Libra: rechazan que Novelli sea querellante

La Cámara Federal porteña rechazó el intento de Mauricio Novelli, trader y lobista imputado en el caso por la criptomoneda $LIBRA, de presentarse como querellante para intervenir en la investigación por la supuesta filtración de la pericia de su teléfono celular. La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes confirmaron lo ya resuelto por el juez Julián Ercolini.

Los camaristas entendieron que, en el estado actual de la causa, no se verifica un daño concreto que habilite a Novelli a asumir el rol de parte acusadora. “No es posible sostener, objetivamente, la presencia de un perjuicio directo”, señalaron en la resolución.

El fallo remarca que la ley exige acreditar un perjuicio específico para poder actuar como querellante, condición que —según el tribunal— no se cumple en esta etapa inicial. Además, subraya que se trata de delitos de acción pública impulsados por la fiscalía, lo que limita la intervención de particulares.

En ese marco, los jueces concluyeron que los planteos de la defensa “no satisfacen esos estándares ni rebaten los fundamentos” de la decisión previa. No obstante, dejaron abierta la posibilidad de que, en una instancia posterior, el imputado pueda volver a solicitar ese rol si logra acreditar los requisitos exigidos.

LA ESTRATEGIA SOBRE LA PRUEBA

El intento de Novelli se inscribe en una estrategia más amplia para incidir en el expediente vinculado a la evidencia digital obtenida de su iPhone, donde constarían comunicaciones con el presidente Javier Milei en torno al lanzamiento de $LIBRA.

La defensa sostiene que hubo filtraciones y posibles irregularidades en la cadena de custodia, por lo que busca que se declare la nulidad de esa prueba. En esa línea, la Procuración General de la Nación denunció posibles filtraciones en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), encargada del análisis técnico del dispositivo.

En paralelo, el juez Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la causa principal, ordenó una serie de medidas para reconstruir cómo se realizó la pericia sobre el teléfono. Entre ellas, solicitó el sumario administrativo completo por la presunta filtración y la preservación de registros técnicos como accesos, auditorías, correos y backups. También requirió un detalle de los usuarios que tuvieron acceso a la información y de los protocolos aplicados durante el análisis.

El objetivo es determinar si hubo irregularidades y, al mismo tiempo, garantizar la validez de una prueba considerada clave en la investigación.

EL AVANCE DE LA CAUSA

Martínez De Giorgi ya rechazó suspender el valor probatorio de la pericia al considerar que sería una medida “prematura”. La causa continúa bajo la órbita de la fiscalía de Eduardo Taiano, que dispuso nuevas diligencias, incluida una revisión adicional del celular.

Entre los elementos analizados figura un supuesto documento hallado en el dispositivo que detalla un borrador de acuerdo por cinco millones de dólares, vinculado a decisiones oficiales relacionadas con el creador de la criptomoneda y posibles contratos con el Estado argentino.