La AFA reemplazó el embargo judicial con una póliza de caución

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) logró sustituir el embargo de $350 millones que pesaba en su contra por un seguro de caución, en el marco de una causa por presunta retención indebida de aportes. La decisión fue tomada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien consideró que la póliza presentada resulta suficiente para garantizar eventuales obligaciones económicas derivadas del proceso.

La medida se inscribe dentro de los mecanismos legales que permiten reemplazar embargos por instrumentos menos gravosos para el deudor, siempre que se asegure el derecho del acreedor. En su resolución, el magistrado dio lugar al planteo de la defensa de la AFA y avaló el uso del seguro por el mismo monto fijado previamente.

El expediente judicial tuvo un punto de inflexión el pasado 30 de marzo, cuando fueron procesados el presidente de la AFA, Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros tres implicados. La investigación se centra en la presunta retención indebida de aportes por unos $19.300 millones, vinculada a la falta de depósito en tiempo y forma de impuestos y contribuciones entre 2024 y 2025.

Ahora, la causa ingresó en una instancia clave ante la Cámara Penal Económico. El próximo 24 de abril, los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio escucharán los argumentos de las defensas, que buscan revertir los procesamientos, y los de la fiscalía y la AFIP, que pretenden agravar la acusación y elevar los montos de embargo. Una vez realizada esa audiencia, el tribunal quedará en condiciones de resolver las apelaciones. Además, deberá pronunciarse sobre un planteo del tesorero Toviggino, quien solicitó el apartamiento del juez por presunta “enemistad manifiesta”, pedido que ya fue rechazado en primera instancia.

LOS CARGOS Y LA POSTURA DE LAS DEFENSAS

Según la investigación, los acusados habrían incurrido en el delito de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, en un esquema agravado por la participación de varias personas y reiterado en múltiples ocasiones. Aunque la deuda se encuentra regularizada o en proceso de regularización, el juez sostuvo que el delito se configura por la falta de pago dentro de los plazos legales.

En ese sentido, el magistrado destacó que durante los períodos en los que se registraron incumplimientos, la AFA recibió transferencias significativas de sponsors, lo que, a su criterio, evidenciaba disponibilidad de fondos para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Desde la defensa de Tapia rechazaron las acusaciones y sostuvieron que no existe evidencia de su intervención directa en los hechos investigados. Tanto el presidente de la AFA como Toviggino continúan con prohibición de salida del país y deben solicitar autorización judicial para viajar al exterior.