El paro nodocente pegó fuerte en los colegios y en las facultades fue dispar

El paro que realizaron los nodocentes de la UNLP en demanda de una mejora salarial y de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario tuvo ayer una fuerte adhesión en el sistema preuniversitario pero recogió respuesta dispar en las facultades.

Según se informó desde el gremio Atulp, la medida de fuerza por 24 horas, que realizan en el marco de un plan de un paro por semana, tuvo una respuesta del 98% en todo el ámbito de la casa de altos estudios. De ese modo, se apuntó que la Escuela Anexa, el Liceo Víctor Mercante, el Colegio Nacional y el Bachillerato de Bellas Artes, estuvieron “cerrados”.

Según pudo constatar este diario, entre las facultades, la actividad no se afectó de la misma manera. En horas de la tarde había movimiento en facultades del centro como Derecho, Ciencias Económicas y del Bosque, como Odontología o Informática.

Los nodocentes de La Plata fueron a la huelga a instancias del plan de protesta definido en su central nacional, Fatun.

Por su parte, los docentes platenses integrados en Adulp harán paro toda la última semana del mes, desde el lunes 27 al jueves 30 (el 1 de mayo será feriado).

En lo que va del año, el conflicto con el Gobierno Nacional, por los salarios y las partidas presupuestarias para el sistema de universidades públicas generó varias huelgas y con eso, se restaron al menos dos semanas de clases. Ese punto reinstaló el debate sobre el conflicto entre el ejercicio del derecho a huelga y a educación de los menores que asisten a los colegios. Por caso, en la Escuela Anexa, mientras un sector de la comunidad apoya las medidas de fuerza, otro se mostró en contra y anunció que prepara un pedido de amparo para presentar ante la Justicia Federal, en demanda de garantías de continuidad de las clases.