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La Ciudad |“HASTA QUE CANCELE LA DEUDA”, SE INDICÓ DESDE LA AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE

IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención

La obra social bonaerense intimó a las entidades ante el corte de servicios, negó deudas y advirtió con fuertes sanciones

IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención

Un plenario de la amp dispuso cortar IOMA / AMP

18 de Abril de 2026 | 03:01
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El conflicto entre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y los profesionales de la salud alcanzó un punto de ebullición este viernes, luego de que la Agremiación Médica Platense (AMP) iniciara un paro, en principio, por 72 horas, por falta de pago de honorarios. La medida, resuelta en un plenario de delegados, paraliza la atención de los afiliados en consultorios, manteniendo únicamente las guardias y urgencias. A través de sendas cédulas de intimación enviadas tanto a la AMP como a la Asociación de Establecimientos de Alta Complejidad (Acliba), la obra social rechazó la existencia de deudas y advirtió con aplicar severos descuentos y sanciones.

La crisis se precipitó tras una reunión el jueves 16 de abril, donde el Consejo Directivo de la AMP notificó un atraso en el pago de las prestaciones de los últimos dos meses. Según la entidad, aunque el Instituto realizó un pago menor recientemente, una cifra considerable de médicos aún no percibió sus honorarios correspondientes al mes de febrero. “Por este motivo el Consejo Directivo de la Agremiación Médica Platense decidió proceder a la suspensión de los servicios al IOMA por un plazo de 72 horas o hasta que el Instituto cancele la deuda”, se informó a través de un comunicado.

Además, los médicos rechazaron una oferta de aumento lineal del 6%, calificándola de “extremadamente baja”, y anunciaron que restringirán las agendas de atención en los próximos meses si los fondos no ingresan en tiempo y forma.

La semana estuvo marcada por los reclamos en el sistema de salud. En particular a Pami, por las coberturas en ópticas y farmacias y los honorarios médicos.

El lunes, la Agremiación Médica había establecido el estado de “alerta médico gremial” ante lo que ya presentaba como falta de pago de los honorarios correspondientes a las prestaciones del mes de febrero. Por esas horas se reclamaba a IOMA aproximadamente 1.300 millones de pesos.

LA RÉPLICA DEL INSTITUTO

Frente a este escenario, IOMA respondió mediante notificaciones formales fechadas este 17 de abril. En los textos dirigidos a la AMP y Acliba, el organismo provincial cuestionó la actitud de las entidades prestadoras: “Ante la difusión e información desplegada a través de los medios de comunicación respecto de conductas unilaterales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, y medidas arbitrarias infundadas en ese sentido asumidas por la entidad, este IOMA ha abonado los conceptos que reclama, razón por la cual se INTIMA (sic) formalmente a cumplir y brindar efectivamente las prestaciones. De verificarse algún tipo de incumplimiento, se procederá a aplicar el débito que corresponda sobre las facturaciones, como así también se debitará el monto adicional reconocido a cada prestador y el porcentaje de gasto de administración”.

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El organismo fue taxativo al señalar que los pagos reclamados ya fueron efectuados, por lo que considera la medida de fuerza como un incumplimiento contractual “arbitrario e infundado”.

En la misiva, se recuerda a los profesionales que su obligación es continuar con la atención, bajo apercibimiento de iniciar procedimientos sumariales y responder por los daños y perjuicios ocasionados a la salud de los afiliados.

La situación deja a miles de afiliados platenses en medio de una disputa cruzada. Mientras los médicos aseguran que “siendo el día 16 del mes aún no habían percibido sus honorarios muchos de ellos”, desde la obra social se insiste en que no hay deudas vigentes.

La intimación también alcanzó a Acliba, advirtiendo que, de persistir la conducta de incumplimiento, IOMA gestionará las prestaciones a través de otros mecanismos legales para garantizar la continuidad de servicios esenciales.

Por último, el conflicto salarial añade otra capa de dificultad. Los nuevos valores de copagos propuestos ($5.500 para el bono A, $6.000 para el B y $7.000 para el C) no satisfacen las pretensiones de los profesionales, quienes ratificaron la profundización de las medidas de fuerza en caso de no obtener una respuesta acorde a la inflación. Con las cartas echadas y una intimación judicial en puerta, la salud en La Plata atraviesa horas críticas.

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