Empate en cero para la Reserva albirroja

Luego de la postergación del jueves por mal clima, finalmente la Reserva dirigida por Jonatan Schunke disputó su partido por la novena fecha del Torneo Proyección ante Estudiantes de Río Cuarto en la cancha Nº del Country Club de City Bell.

El conjunto Pincha venía de tres derrotas consecutivas, ante Boca, Ferro y Huracán. Como local, tenía una buena oportunidad de volver al triunfo, pero no pasó del empate ante la escuadra cordobesa.

Si bien fue más que su rival en cuanto a situaciones y actitud, por virtud de la defensa rival y fallos en la definición, terminó sin poder romper la paridad. La más clara, estuvo en los pies de Lucas Cornejo que al final de la primera etapa, con el arco a su merced dejó pasar la chance de ponerse en ventaja para el León platense.

Los once que iniciaron el partido por el lado de Estudiantes, fueron: R. Borzone; M. Magdaleno, M. Desábato, J. Caggiano, J. Georgieff; C. Spalletta, A. Traina, L. Cornejo; F. Basualdo, B. Sagües Barreiro y F. Domínguez Ávila.

Con este empate, la Reserva albirroja quedó con nueve puntos en el puesto 11º de la tabla y lejos de los puestos de clasificación a la siguiente fase. En la próxima fecha, tendrá nada más ni nada menos que el clásico platense, como local, ante Gimnasia.

LAS INFERIORES PINCHAS ANTE EL BICHO

En el marco de la fecha 6 del torneo de juveniles, que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las seis categorías albirrojas tendrán acción ante Argentinos Juniors. Las divisiones mayores jugarán en el predio de CEFFA; mientras que las menores serán locales en el Country Club.

Seguidamente, los horarios de inicio de cada partido:

Argentinos – Estudiantes:

Cuarta: 9.00

Quinta: 11.00

Sexta: 13.00

Estudiantes – Argentinos

Séptima: 9.00

Octava: 11.00

Novena: 12.50