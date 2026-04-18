Empate en cero para la Reserva albirroja

IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención
IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención
El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal
Conmoción en las escuelas: entre las amenazas y sospechas de armas
Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato
Las emergencias de YPF generan “situación de vulnerabilidad”
La necesidad de recobrar un nivel de excelencia en el sistema de salud
La AFA reemplazó el embargo judicial con una póliza de caución
Nutricionistas, arquitectos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
El Gobierno busca frenar en la Corte la Ley de Financiamiento Universitario
Las artes marciales platenses, al mundo: una disciplina que, desde la Región, forma campeones con valores
El BID inyectaría financiamiento récord por U$S 7.200 millones
Milei viaja a Israel: reuniones, visita al Muro de los Lamentos y distinciones
Intendentes aceleran el reclamo de fondos y analizan denunciar a Caputo
El paro nodocente pegó fuerte en los colegios y en las facultades fue dispar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego de la postergación del jueves por mal clima, finalmente la Reserva dirigida por Jonatan Schunke disputó su partido por la novena fecha del Torneo Proyección ante Estudiantes de Río Cuarto en la cancha Nº del Country Club de City Bell.
El conjunto Pincha venía de tres derrotas consecutivas, ante Boca, Ferro y Huracán. Como local, tenía una buena oportunidad de volver al triunfo, pero no pasó del empate ante la escuadra cordobesa.
Si bien fue más que su rival en cuanto a situaciones y actitud, por virtud de la defensa rival y fallos en la definición, terminó sin poder romper la paridad. La más clara, estuvo en los pies de Lucas Cornejo que al final de la primera etapa, con el arco a su merced dejó pasar la chance de ponerse en ventaja para el León platense.
Los once que iniciaron el partido por el lado de Estudiantes, fueron: R. Borzone; M. Magdaleno, M. Desábato, J. Caggiano, J. Georgieff; C. Spalletta, A. Traina, L. Cornejo; F. Basualdo, B. Sagües Barreiro y F. Domínguez Ávila.
Con este empate, la Reserva albirroja quedó con nueve puntos en el puesto 11º de la tabla y lejos de los puestos de clasificación a la siguiente fase. En la próxima fecha, tendrá nada más ni nada menos que el clásico platense, como local, ante Gimnasia.
En el marco de la fecha 6 del torneo de juveniles, que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las seis categorías albirrojas tendrán acción ante Argentinos Juniors. Las divisiones mayores jugarán en el predio de CEFFA; mientras que las menores serán locales en el Country Club.
Seguidamente, los horarios de inicio de cada partido:
Argentinos – Estudiantes:
Cuarta: 9.00
Quinta: 11.00
Sexta: 13.00
Estudiantes – Argentinos
Séptima: 9.00
Octava: 11.00
Novena: 12.50
LEA TAMBIÉN
El Pincha quiere dar un paso más
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí