El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal

La cerveza se puede acompañar con diversas opciones de la gastronomía regional / Iván Campos

Desde este viernes, la ciudad de La Plata se sumerge en una celebración que rinde culto a una de sus identidades productivas más fuertes. Con el objetivo de reunir a miles de personas en un ambiente festivo y al aire libre, se puso en marcha el Festival de la Cerveza Capital, un evento que transforma al Camping Municipal de 122 y 56 en el epicentro del encuentro regional durante tres jornadas consecutivas.

La propuesta, que cuenta con entrada libre y gratuita, comenzó ayer a las 18 y continuará hoy desde las 16, mientras que mañana la actividad se iniciará a las 14.

Se trata de una verdadera vidriera para el sector, con la participación de más de 30 cervecerías artesanales que ofrecen al público la posibilidad de degustar más de 240 estilos diferentes.

Esta oferta se complementa con un patio gastronómico diverso, diseñado para maridar cada pinta y completar una experiencia sensorial integral para los asistentes.

La música en vivo funciona como el otro gran pilar de la convocatoria. Durante la jornada de apertura, el ritmo estuvo marcado por las bandejas de los DJs Fancy, Jula Morales (en formato vinilos) y Marttein, con un cierre vibrante a cargo de Come to Me.

Para este sábado, la grilla promete subir la apuesta con las presentaciones de Los Misterios, Mostruo!, Sara Hebe y el ritmo tropical de El Mago y La Nueva (Nueva Luna), logrando una amalgama de géneros que recorre desde el rock hasta la cumbia.

La cerveza se puede acompañar con diversas opciones de la gastronomía regional / Iván Campos

En medio de este despliegue de opciones, EL DIA también participa de la fiesta con un stand exclusivo que invita a los vecinos a interactuar con la historia y el presente del medio.

En el espacio, los visitantes pueden conocer todos sus productos y publicaciones, entre las que se destacan libros de colección de gran valor documental.

Además, el stand ofrece la posibilidad de concretar el sueño de ser protagonista de la noticia y “estar en la tapa”: a través de un juego interactivo, el público puede fotografiarse dentro de un marco que simula la portada del diario, llevándose un recuerdo único de su paso por el festival.

Mañana será jornada de cierre de esta edición con un perfil marcadamente familiar. La programación incluirá el color de Manijas Percusión, seguido por Vida Pura, La Chabomba y Lemon Champs.

El broche de oro para un fin de semana a puro sabor y cultura platense estará a cargo del reconocido cantante Mario Luis.

Con esta combinación de producción local, entretenimiento y la cercanía de sus instituciones, el Festival de la Cerveza Capital se consolida como una cita ineludible en el calendario de la región.

En la fiesta se puede llegar a la tapa del diario / Gonzalo Calvelo