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Deportes |Tenía vínculo hasta diciembre

Ahora sí, Zaniratto firmó su recisión y ya dejó de ser entrenador de Gimnasia

Ahora sí, Zaniratto firmó su recisión y ya dejó de ser entrenador de Gimnasia
21 de Abril de 2026 | 11:17

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Fernando Zaniratto firmó este martes por la mañana su desvinculación de Gimnasia y dejó de ser oficialmente el entrenador del equipo, una situación que en los hechos ya se había dado tras su salida del cargo semanas atrás.

La firma puso fin al vínculo contractual -con fecha hasta diciembre- que seguía vigente pese a que el técnico ya no estaba al frente del plantel. De esta manera, el club regularizó una situación que se había extendido desde su alejamiento, cuando fue apartado de sus funciones pero aún mantenía contrato.

Ahora, resta conocer cómo se resolvió el aspecto económico de la salida. Zaniratto tenía meses por cobrar correspondientes al acuerdo firmado con la institución, por lo que el punto central pasa por el arreglo alcanzado entre las partes para cerrar la desvinculación.

Desde el club no se brindaron detalles oficiales sobre los términos del acuerdo, en un contexto en el que este tipo de negociaciones suele resolverse de manera confidencial.

Solo restará conocer si asumirá alguien nuevo o le dan el aval a Ariel Pereyra para seguir.

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