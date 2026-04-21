Wanda Nara viajó a Uruguay para comenzar el rodaje de su película: valijas de lujo, una pícara pregunta y ardieron las redes

Luego del éxito de MasterChef Celebrity, la empresaria Wanda Nara se encuentra atravesando un gran momento en su carrera artística.

Este lunes viajó con destino a Uruguay para comenzar el rodaje de su película “¿Quieres ser mi hijo?”, tras finalizar las grabaciones de su serie vertical con Maxi López.

Fiel a su estilo, Wanda compartió las postales de su viaje en sus redes sociales y, según se pudo saber, llegó al país vecino a últimas horas del lunes.

Sin embargo, la imagen que causó revuelo fue la de sus carteras, con una insólita pregunta a sus seguidores. “¿Alguien sabe si puedo seguir usando el apellido de un ex?”, escribió la mediática, en alusión a Mauro Icardi.

Sin respuesta pública de su ex pareja, Wanda continuó mostrando sus valijas repletas de ropa y carteras de lujo que traslada a su estadía en Montevideo.

Vale destacar que, el resto del elenco, Agustín Bernasconi y Pierre Noher, que acompañará a la mediática en la película, aún no viajó.

Asimismo, según trascendió, la filmación de la película comenzará el próximo 25 de abril.

Por último, bajo la dirección de Hernán Guerchusny, Nara interpretará a una mujer de 43 años que está atravesando un divorcio con Pierre Noher y volviendo a vivir su vida como mujer soltera. Allí, se enamora de su vecino de 29 años, interpretado por Agustín Bernasconi, quien, en un divertido giro de la trama, tendrá que fingir ser su hijo