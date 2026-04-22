Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo duplica el pozo y se juega por $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo |DIJO QUE EN ESTA INSTITUCIÓN “IMPERA EL CINISMO Y LA FRUSTRACIÓN”

Candidato a la ONU: Grossi se lanzó con fuertes críticas

El diplomático argentino se presentó ante representantes de 193 países y cuestionó con severidad el rol actual del organismo. Propone volver a las bases fundacionales

Candidato a la ONU: Grossi se lanzó con fuertes críticas

Rafael Grossi, en la pantalla, durante su presentación ante representantes de 193 países / AP

22 de Abril de 2026 | 01:18
Edición impresa

El argentino Rafael Grossi formalizó su candidatura para convertirse en secretario general de la Organización de las Naciones Unidas con un discurso directo y cargado de cuestionamientos hacia el funcionamiento actual del organismo. Lo hizo en una audiencia pública en Nueva York, donde durante más de tres horas respondió preguntas de representantes de los 193 países miembros y de organizaciones de la sociedad civil.

Lejos de una presentación protocolar, Grossi eligió marcar una posición desde el inicio. “Existen grandes interrogantes sobre el valor real de las Naciones Unidas para resolver los problemas, sobre su eficiencia y su capacidad para lograrlo. El cinismo, la frustración y la tristeza imperan”, sostuvo, en una definición que expuso el malestar que, según su visión, atraviesa hoy al sistema multilateral.

Uno de los ejes centrales de su exposición fue el avance de los conflictos armados en distintas regiones del planeta. Para Grossi, el mundo atraviesa un momento de retroceso en materia de paz y cooperación internacional.

“Tenemos la sensación de que vivimos en un mundo donde la guerra ha vuelto con furor. No hay continente que haya quedado al margen”, afirmó, al mencionar situaciones en Europa, África, Asia e incluso América Latina.

En ese marco, planteó una pregunta que sintetiza su mirada crítica: “¿Dónde está la ONU cuando se habla de paz y seguridad?”. A partir de allí, insistió en que el organismo debe recuperar protagonismo en la resolución de crisis internacionales.

DESARROLLO Y SEGURIDAD

Grossi también hizo foco en la relación entre los conflictos bélicos y el desarrollo económico global. Según explicó, el aumento del gasto militar implica una desviación de recursos que deberían destinarse a combatir la pobreza.

LE PUEDE INTERESAR

Trump extiende la tregua mientras acusa a Irán

LE PUEDE INTERESAR

León XIV homenajeó el legado de Francisco

“La guerra es sinónimo de muerte y destrucción, pero también implica un enorme desvío de recursos que son necesarios para sacar a miles de millones de personas de la pobreza”, señaló.

En ese sentido, cuestionó la idea de separar la agenda de seguridad de la agenda de desarrollo. Para el diplomático, ambas dimensiones están profundamente conectadas y deben ser abordadas de manera integral.

En cuanto a su propuesta concreta, Grossi planteó la necesidad de transformar el rol de la ONU. “No se creó para ser una institución que emite mensajes desde una torre de marfil, sino para resolver problemas sobre el terreno”, afirmó.

Su visión apunta a una organización más activa, con capacidad de intervención directa en los conflictos, diálogo con todos los actores involucrados —incluso en contextos de guerra— y una mayor adaptabilidad frente a escenarios complejos.

“Hay que hablar cuando hay que hablar y con todos, especialmente con quienes están inmersos en los conflictos”, sostuvo.

El actual titular del Organismo Internacional de Energía Atómica respaldó su candidatura en la experiencia acumulada desde 2019 al frente de ese organismo. Desde ese lugar, tuvo un rol clave en temas de alta sensibilidad internacional, como el programa nuclear de Irán o la seguridad de la central de Zaporiyia, en Ucrania.

“Mi planteo surge de una experiencia concreta en una organización que está en el corazón de la actualidad en materia de paz y seguridad”, explicó.

Su perfil técnico y diplomático, sumado a su exposición en escenarios de crisis, le permitió ganar visibilidad global. Recientemente, fue incluido por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.

CON QUIÉNES COMPITE

Grossi no está solo en la carrera. Compite con otros tres candidatos de alto perfil: la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, la economista costarricense Rebeca Grynspan y el ex mandatario senegalés Macky Sall.

El proceso de selección será extenso y complejo. En primer lugar, el Consejo de Seguridad de la ONU deberá consensuar un candidato, instancia clave ya que sus cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia— tienen poder de veto.

Luego, la Asamblea General será la encargada de formalizar la designación, en una decisión que suele concretarse entre agosto y octubre.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios

Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
+ Leidas

Una laguna impide el acceso a un geriátrico en La Plata

Denuncian auto abandonado frente a un laboratorio en La Plata y advierten por riesgo sanitario

La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof

Grave acusación: una ex jueza de Familia podría ir a juicio

Quiere otro festejo

Proponen que cuatro calles comerciales sean peatonal el sábado por la tarde

Una salida para las canteras: de parador turístico a paraíso del pejerrey

Amenazas de tiroteo: el reto viral al que todos culpan pero nadie vio
Últimas noticias de El Mundo

Trump extiende la tregua mientras acusa a Irán

León XIV homenajeó el legado de Francisco

Wall Street cerró en rojo y el crudo volvió a dispararse

Trump acusó a Irán de romper la tregua en "numerosas ocasiones"
Deportes
Quiere otro festejo
Zaniratto firmó la rescisión de su contrato con el Lobo
Dos rivales que no se enfrentan hace 80 años
Nazareno Arasa será el árbitro ante Belgrano
Estudiantes: se avizoran cambios con Talleres en el horizonte
Información General
Regreso a la Luna: la NASA fija fecha y camino para intentar volver a pisarla
Mar del Plata recibe a agrimensores de toda la provincia
El costo de vivir solo: por qué cuatro de cada diez jóvenes viven con sus padres
Se esperan cancelaciones y demoras en los vuelos por el paro de ATE-ANAC
¿Horneros zurdos y diestros?: la hipótesis sobre el enigma de sus nidos
Policiales
Grave acusación: una ex jueza de Familia podría ir a juicio
“Nos manipularon”, Gianinna se quebró en el juicio por Maradona
Fernanda Callejón lloró al declarar contra su ex
Ladrones armados asaltaron a dos jubilados a metros del Estadio Único
Violenta entradera a un matrimonio de abogados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla