Candidato a la ONU: Grossi se lanzó con fuertes críticas

Rafael Grossi, en la pantalla, durante su presentación ante representantes de 193 países / AP

El argentino Rafael Grossi formalizó su candidatura para convertirse en secretario general de la Organización de las Naciones Unidas con un discurso directo y cargado de cuestionamientos hacia el funcionamiento actual del organismo. Lo hizo en una audiencia pública en Nueva York, donde durante más de tres horas respondió preguntas de representantes de los 193 países miembros y de organizaciones de la sociedad civil.

Lejos de una presentación protocolar, Grossi eligió marcar una posición desde el inicio. “Existen grandes interrogantes sobre el valor real de las Naciones Unidas para resolver los problemas, sobre su eficiencia y su capacidad para lograrlo. El cinismo, la frustración y la tristeza imperan”, sostuvo, en una definición que expuso el malestar que, según su visión, atraviesa hoy al sistema multilateral.

Uno de los ejes centrales de su exposición fue el avance de los conflictos armados en distintas regiones del planeta. Para Grossi, el mundo atraviesa un momento de retroceso en materia de paz y cooperación internacional.

“Tenemos la sensación de que vivimos en un mundo donde la guerra ha vuelto con furor. No hay continente que haya quedado al margen”, afirmó, al mencionar situaciones en Europa, África, Asia e incluso América Latina.

En ese marco, planteó una pregunta que sintetiza su mirada crítica: “¿Dónde está la ONU cuando se habla de paz y seguridad?”. A partir de allí, insistió en que el organismo debe recuperar protagonismo en la resolución de crisis internacionales.

DESARROLLO Y SEGURIDAD

Grossi también hizo foco en la relación entre los conflictos bélicos y el desarrollo económico global. Según explicó, el aumento del gasto militar implica una desviación de recursos que deberían destinarse a combatir la pobreza.

“La guerra es sinónimo de muerte y destrucción, pero también implica un enorme desvío de recursos que son necesarios para sacar a miles de millones de personas de la pobreza”, señaló.

En ese sentido, cuestionó la idea de separar la agenda de seguridad de la agenda de desarrollo. Para el diplomático, ambas dimensiones están profundamente conectadas y deben ser abordadas de manera integral.

En cuanto a su propuesta concreta, Grossi planteó la necesidad de transformar el rol de la ONU. “No se creó para ser una institución que emite mensajes desde una torre de marfil, sino para resolver problemas sobre el terreno”, afirmó.

Su visión apunta a una organización más activa, con capacidad de intervención directa en los conflictos, diálogo con todos los actores involucrados —incluso en contextos de guerra— y una mayor adaptabilidad frente a escenarios complejos.

“Hay que hablar cuando hay que hablar y con todos, especialmente con quienes están inmersos en los conflictos”, sostuvo.

El actual titular del Organismo Internacional de Energía Atómica respaldó su candidatura en la experiencia acumulada desde 2019 al frente de ese organismo. Desde ese lugar, tuvo un rol clave en temas de alta sensibilidad internacional, como el programa nuclear de Irán o la seguridad de la central de Zaporiyia, en Ucrania.

“Mi planteo surge de una experiencia concreta en una organización que está en el corazón de la actualidad en materia de paz y seguridad”, explicó.

Su perfil técnico y diplomático, sumado a su exposición en escenarios de crisis, le permitió ganar visibilidad global. Recientemente, fue incluido por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.

CON QUIÉNES COMPITE

Grossi no está solo en la carrera. Compite con otros tres candidatos de alto perfil: la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, la economista costarricense Rebeca Grynspan y el ex mandatario senegalés Macky Sall.

El proceso de selección será extenso y complejo. En primer lugar, el Consejo de Seguridad de la ONU deberá consensuar un candidato, instancia clave ya que sus cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia— tienen poder de veto.

Luego, la Asamblea General será la encargada de formalizar la designación, en una decisión que suele concretarse entre agosto y octubre.