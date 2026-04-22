Candidato a la ONU: Grossi se lanzó con fuertes críticas

La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof
La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof
Amenazas de tiroteo: el reto viral al que todos culpan pero nadie vio
Medicina: miles de estudiantes sin clases por problemas edilicios
Tapia y Toviggino: un conflicto judicial suma otro escándalo
La Justicia frenó la baja de un plan con impacto directo en la Región
Proponen que cuatro calles comerciales sean peatonal el sábado por la tarde
Regreso a la Luna: la NASA fija fecha y camino para intentar volver a pisarla
Crisis en taxis de La Plata: caen 44% los ingresos y choferes trabajan hasta 16 horas
Una salida para las canteras: de parador turístico a paraíso del pejerrey
Amenazas de tiroteos y violencia escolar en la mira de la Justicia
Milei lanza su reforma electoral: sin PASO y con la “Ficha Limpia”
Cerró su visita a Israel con la ceremonia de las antorchas y un show
El recuerdo de Francisco: “El argentino más importante de la historia”
Las cuotas de las prepagas pegan otro fuerte salto por la inflación
Se demora en el Concejo la adjudicación de la licitación de los micros
Por tercera semana siguen las largas esperas en las paradas de micros
Los carriles exclusivos para micros en 44, de la experiencia fallida al reclamo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El diplomático argentino se presentó ante representantes de 193 países y cuestionó con severidad el rol actual del organismo. Propone volver a las bases fundacionales
El argentino Rafael Grossi formalizó su candidatura para convertirse en secretario general de la Organización de las Naciones Unidas con un discurso directo y cargado de cuestionamientos hacia el funcionamiento actual del organismo. Lo hizo en una audiencia pública en Nueva York, donde durante más de tres horas respondió preguntas de representantes de los 193 países miembros y de organizaciones de la sociedad civil.
Lejos de una presentación protocolar, Grossi eligió marcar una posición desde el inicio. “Existen grandes interrogantes sobre el valor real de las Naciones Unidas para resolver los problemas, sobre su eficiencia y su capacidad para lograrlo. El cinismo, la frustración y la tristeza imperan”, sostuvo, en una definición que expuso el malestar que, según su visión, atraviesa hoy al sistema multilateral.
Uno de los ejes centrales de su exposición fue el avance de los conflictos armados en distintas regiones del planeta. Para Grossi, el mundo atraviesa un momento de retroceso en materia de paz y cooperación internacional.
“Tenemos la sensación de que vivimos en un mundo donde la guerra ha vuelto con furor. No hay continente que haya quedado al margen”, afirmó, al mencionar situaciones en Europa, África, Asia e incluso América Latina.
En ese marco, planteó una pregunta que sintetiza su mirada crítica: “¿Dónde está la ONU cuando se habla de paz y seguridad?”. A partir de allí, insistió en que el organismo debe recuperar protagonismo en la resolución de crisis internacionales.
Grossi también hizo foco en la relación entre los conflictos bélicos y el desarrollo económico global. Según explicó, el aumento del gasto militar implica una desviación de recursos que deberían destinarse a combatir la pobreza.
LE PUEDE INTERESAR
Trump extiende la tregua mientras acusa a Irán
LE PUEDE INTERESAR
León XIV homenajeó el legado de Francisco
“La guerra es sinónimo de muerte y destrucción, pero también implica un enorme desvío de recursos que son necesarios para sacar a miles de millones de personas de la pobreza”, señaló.
En ese sentido, cuestionó la idea de separar la agenda de seguridad de la agenda de desarrollo. Para el diplomático, ambas dimensiones están profundamente conectadas y deben ser abordadas de manera integral.
En cuanto a su propuesta concreta, Grossi planteó la necesidad de transformar el rol de la ONU. “No se creó para ser una institución que emite mensajes desde una torre de marfil, sino para resolver problemas sobre el terreno”, afirmó.
Su visión apunta a una organización más activa, con capacidad de intervención directa en los conflictos, diálogo con todos los actores involucrados —incluso en contextos de guerra— y una mayor adaptabilidad frente a escenarios complejos.
“Hay que hablar cuando hay que hablar y con todos, especialmente con quienes están inmersos en los conflictos”, sostuvo.
El actual titular del Organismo Internacional de Energía Atómica respaldó su candidatura en la experiencia acumulada desde 2019 al frente de ese organismo. Desde ese lugar, tuvo un rol clave en temas de alta sensibilidad internacional, como el programa nuclear de Irán o la seguridad de la central de Zaporiyia, en Ucrania.
“Mi planteo surge de una experiencia concreta en una organización que está en el corazón de la actualidad en materia de paz y seguridad”, explicó.
Su perfil técnico y diplomático, sumado a su exposición en escenarios de crisis, le permitió ganar visibilidad global. Recientemente, fue incluido por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.
Grossi no está solo en la carrera. Compite con otros tres candidatos de alto perfil: la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, la economista costarricense Rebeca Grynspan y el ex mandatario senegalés Macky Sall.
El proceso de selección será extenso y complejo. En primer lugar, el Consejo de Seguridad de la ONU deberá consensuar un candidato, instancia clave ya que sus cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia— tienen poder de veto.
Luego, la Asamblea General será la encargada de formalizar la designación, en una decisión que suele concretarse entre agosto y octubre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí