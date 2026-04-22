Juicio por la muerte de Maradona: salieron a la luz los escandalosos audios del neurocirujano Salieron a la luz los escandalosos audios del neurocirujano Leopoldo Luque

Antes de que Gianinna Maradona declarara, la audiencia ya estaba atravesada por la tensión. Leopoldo Luque volvió a pedir la palabra de manera sorpresiva -por tercera vez- en una estrategia clara: salir a responder cada acusación que surge en el debate. El punto de quiebre fueron los audios que expuso la fiscalía. En uno, el médico hablaba de la necesidad de “ordenar los papeles” ante una eventual muerte de Diego Armando Maradona: “En algún momento la puede quedar… tenemos que estar cubiertos”, se escuchó.

La frase cayó como una bomba en la sala. Luque intentó bajarle el tono. A esto se le sumaron mensajes donde el neurocirujano se refería de forma despectiva a las hijas de Diego, lo que terminó de caldear el clima dentro de la sala.

“Las gordas dicen: ‘Arreglamos que no’. Son unas hijas de puta, ‘gordas del orto, cierren el orto’. Qué mala leche que son”, se escuchó. La tensión escaló aún más con los audios del psicólogo Carlos Díaz, donde hablaba de “cubrirse” y sugería que los enfermeros no “hincharan” al paciente. Entre audios, cruces y declaraciones cada vez más duras, el proceso avanza.