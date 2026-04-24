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Política y Economía |Las restauraron

Recuperan 18 fuentes emblemáticas de la Ciudad

Recuperan 18 fuentes emblemáticas de la Ciudad
24 de Abril de 2026 | 02:14
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En el marco del plan de recuperación y mantenimiento del espacio público, la Comuna reacondicionó 18 fuentes que se encuentran emplazadas dentro del casco, con intervenciones en estructuras, sistemas de abastecimiento de agua, tendido y equipamiento eléctrico e iluminación.

Las obras de puesta en valor comprendieron el reemplazo y la incorporación de bombas y motores, el tendido de cables y caños, la instalación y modernización de tableros eléctricos, la colocación de artefactos de iluminación, la reparación de grietas, pisos, lajas y rejas y trabajos integrales de pintura.

Las intervenciones del Municipio alcanzaron las fuentes de 32 y 120, 7 y 32, 13 y 32, 7 y 528, diagonal 80 entre 48 y 5, las emplazadas sobre la avenida 51 y los cruces con las calles 8, 9, 10, 11 y 12 y las ubicadas en las plazas Paso, Moreno e Islas Malvinas. Asimismo, se prevé la puesta en valor de las dos fuentes del Parque Saavedra en el marco de la intervención integral del espacio verde.

Cabe destacar que, además, las fuentes cuentan con un mantenimiento diario —en algunos casos, incluso dos veces por día— a cargo de cuadrillas especializadas que realizan tareas de limpieza de cañerías, bombas, picos y sistemas de iluminación, además del retiro de pasto, el recambio de agua y la aplicación de cloro para garantizar su correcto funcionamiento.

Se realizaron trabajos integrales en la fuente ubicada en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata y las de 7 y 32 y 13 y 32 y en 7 y 528.

Por otro lado, se repararon fisuras y concretaron trabajos integrales de pintura en la pieza de mobiliario urbano y, para garantizar el abastecimiento de agua, se colocaron nueve bombas de agua y ocho picos y se tendieron 12 metros de caño y 100 metros de cable subterráneo para su alimentación eléctrica.

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En cada una de las fuentes de una de las trazas fundacionales de la ciudad, ubicadas en la avenida 51 y las intersecciones con las calles 8, 9, 10, 11 y 12, el Municipio colocó una bomba de agua limpia y reemplazó dos, todas alimentadas eléctricamente por 15 metros de cable subterráneo y abastecidas de agua a través de un aro de caños.

También se restauró la fuente de la plaza Paso y se pusieron en valor las de la Basílica San Ponciano y las cuatro fuentes de Plaza Moreno, alusivas a las cuatro estaciones, además de las fuentes de la plaza Islas Malvinas, homenaje al soldado caído.

 

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