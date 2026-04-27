Hallaron muerto con signos de violencia a hombre en situación de calle en Bernal

Dejaron de tomar micros en la Región más de medio millón de personas: las causas de la abrupta caída de pasajeros
Dejaron de tomar micros en la Región más de medio millón de personas: las causas de la abrupta caída de pasajeros
Arrancó otra semana completa de paro docente: el impacto en colegios y facultades de la UNLP
Se fue el funcionario de las propiedades sin declarar en EE UU: ¿quién es su reemplazante?
Gimnasia puede asegurar hoy su clasificación a los playoff: qué resultado tiene que darse
Cercados por el delito: se extiende el uso de alambres eléctricos
Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata
Martín Fierro de la Moda 2026: fotos y ganadores de los premios que entregó APTRA
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
¿Se adelantó el invierno? El viento frío se hace sentir en La Plata
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
En La Loma escala un reclamo vecinal por la situación de inseguridad
Denunciaron por actitudes de violencia a una familia de La Plata
Una huella que persiste: Berisso recordó Chernobyl con emoción y conciencia
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Lee las noticias que otros medios eligen no mostrar
El Concejo retoma el tratamiento de la rendición de cuentas en comisión
Exalumnos del Nacional criticaron el uso político dentro del colegio
Los números de la suerte del lunes 27 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Los taxistas buscan modificar la ordenanza que rige su actividad
Advierten sobre distintas situaciones peligrosas en la República de los Niños
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Policía Bonaerense halló el cuerpo sin vida de un hombre en situación de calle este sábado por la mañana en la entrada de la Biblioteca Mariano Moreno de Bernal. Los efectivos policiales acudieron al edificio de Belgrano y 25 de Mayo tras un llamado de alerta de los vecinos al 911. El personal de emergencias constató el fallecimiento de la víctima sobre las escalinatas del establecimiento cultural. Los peritos de la Policía Científica iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar el origen de las lesiones que presentaba el sujeto.
El hallazgo causó un profundo impacto en la comunidad quilmeña. La víctima era una persona conocida en la zona por su presencia habitual en las inmediaciones del centro de Bernal. Los primeros reportes oficiales indicaron la presencia de una herida cortante en el cuero cabelludo. El cadáver también exhibía diversos hematomas en diferentes partes del torso.
Los uniformados preservaron el perímetro de la escena con cintas de seguridad. El fiscal de turno ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia obligatoria. La justicia local busca establecer si el individuo sufrió una agresión física por parte de terceros o si las lesiones corresponden a un accidente fortuito.
Los investigadores solicitaron los registros de las cámaras de seguridad municipales y privadas del área. Los testimonios de los residentes cercanos aportarán datos clave para reconstruir las últimas horas de vida del hombre. El caso permanece bajo secreto de sumario mientras los peritos completan el informe forense definitivo. El partido de Quilmes aguarda el esclarecimiento de este trágico suceso que alteró la tranquilidad del sábado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí