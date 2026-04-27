Hallaron muerto con signos de violencia a hombre en situación de calle en Bernal

La Policía Bonaerense halló el cuerpo sin vida de un hombre en situación de calle este sábado por la mañana en la entrada de la Biblioteca Mariano Moreno de Bernal. Los efectivos policiales acudieron al edificio de Belgrano y 25 de Mayo tras un llamado de alerta de los vecinos al 911. El personal de emergencias constató el fallecimiento de la víctima sobre las escalinatas del establecimiento cultural. Los peritos de la Policía Científica iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar el origen de las lesiones que presentaba el sujeto.

El hallazgo causó un profundo impacto en la comunidad quilmeña. La víctima era una persona conocida en la zona por su presencia habitual en las inmediaciones del centro de Bernal. Los primeros reportes oficiales indicaron la presencia de una herida cortante en el cuero cabelludo. El cadáver también exhibía diversos hematomas en diferentes partes del torso.

Los uniformados preservaron el perímetro de la escena con cintas de seguridad. El fiscal de turno ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia obligatoria. La justicia local busca establecer si el individuo sufrió una agresión física por parte de terceros o si las lesiones corresponden a un accidente fortuito.

Los investigadores solicitaron los registros de las cámaras de seguridad municipales y privadas del área. Los testimonios de los residentes cercanos aportarán datos clave para reconstruir las últimas horas de vida del hombre. El caso permanece bajo secreto de sumario mientras los peritos completan el informe forense definitivo. El partido de Quilmes aguarda el esclarecimiento de este trágico suceso que alteró la tranquilidad del sábado.