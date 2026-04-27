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Quilmes

Quilmeño preso en La Plata por usar inhibidor de alarmas e intentar coimear a la Policía

Quilmeño preso en La Plata por usar inhibidor de alarmas e intentar coimear a la Policía
27 de Abril de 2026 | 08:51

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Un delincuente con domicilio en Quilmes terminó tras las rejas este viernes en el centro de La Plata luego de que la policía local lo interceptara con un inhibidor de alarmas. El sujeto caminaba por la zona de calle 49, entre 8 y 9, en una actitud sospechosa que alertó a los agentes motorizados. Los efectivos del Escuadrón Táctico Motorizado redujeron al sospechoso tras una breve resistencia y lo trasladaron a la comisaría donde el hombre intentó sobornar al personal policial para evitar su procesamiento.

Los agentes del Escuadrón Táctico Motorizado (ETM) de la Policía Local realizaban tareas de prevención en pleno centro platense. Los uniformados observaron al individuo mientras el sujeto manipulaba un dispositivo similar a un equipo de radio handy. El sospechoso arrojó el aparato dentro de un morral al advertir la presencia de las motos policiales.

La reacción hostil del hombre obligó a los oficiales a utilizar la fuerza para concretar la identificación. La requisa sobre el implicado permitió el hallazgo de un inhibidor de señal de alarmas. Este aparato electrónico anula el cierre centralizado de los vehículos y permite el acceso a los habitáculos sin necesidad de violencia física. Los efectivos también incautaron un destornillador, una tijera y una lapicera con punta rompevidrios.

El botín secuestrado incluyó un teléfono celular, un morral y una bicicleta tipo todo terreno. Los móviles trasladaron al aprehendido a la Comisaría Primera de la capital provincial para las diligencias de rigor. Los registros oficiales confirmaron que el malviviente tiene su residencia establecida en el partido de Quilmes.

La situación procesal del imputado se agravó de forma definitiva dentro de la dependencia policial. El quilmeño ofreció una suma de dinero a los efectivos a cambio de su liberación inmediata. Los policías rechazaron la oferta y labraron las actas por un nuevo delito.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 y el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial La Plata tomaron intervención en el caso. El fiscal a cargo caratuló la causa como tentativa de cohecho, resistencia a la autoridad y averiguación de ilícito. El acusado permanecerá bajo custodia mientras la justicia investiga su participación en otros robos bajo la misma modalidad en la región.

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