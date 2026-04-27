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Quilmes perdió en San Juan y el futuro del equipo pende de un hilo

Quilmes perdió en San Juan y el futuro del equipo pende de un hilo
27 de Abril de 2026 | 08:34

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El Quilmes Atlético Club perdió 1 a 0 frente a San Martín de San Juan este sábado por la tarde tras un error defensivo en el área grande durante la fecha 11 de la Primera Nacional. El encuentro deportivo se desarrolló en el estadio de la provincia de San Juan, donde el equipo local superó tácticamente al conjunto de Leandro Gracián. La falta de efectividad y la solidez del rival determinaron un resultado negativo que aleja al Cervecero de los puestos de clasificación al Reducido.

El partido tuvo un desarrollo intenso y trabado desde el pitazo inicial. El equipo sanjuanino mostró mayor agresividad durante la primera mitad del juego. Hernán Zuliani marcó la diferencia definitiva a los 24 minutos de la etapa inicial. El futbolista apareció por el segundo palo y conectó un centro atrás con un remate cruzado de zurda. La pelota ingresó junto al poste y superó la resistencia del arquero Canadell.

Leandro Gracián modificó la estructura del equipo en el inicio del complemento. El director técnico realizó tres variantes simultáneas para buscar el empate. Postigo reemplazó a Batista, Fernández entró por Luna y Bindella ocupó el lugar de Ortega. Estas sustituciones provocaron un cambio de sistema táctico en el campo de juego. Quilmes adoptó una propuesta más directa y vertical mediante el uso de pelotas largas hacia sus delanteros.

El conjunto de la ciudad de Quilmes generó algunas aproximaciones peligrosas en el área rival. El arquero de San Martín respondió con seguridad ante cada remate de los atacantes visitantes. Gracián agotó los cambios con los ingresos de Spetale y Barreto para sumar peso ofensivo en los metros finales. Los delanteros no tuvieron la precisión necesaria para romper el cerco defensivo del puntero sanjuanino.

Quilmes inició el partido con Canadell, Vallejos, Kippes, Recalde, Ortega, Martínez, Bolívar, Batista, Luna, Lavezzi y Domínguez. El banco de suplentes contó con la presencia de Rodríguez, Ortega, Rasso y Yangali, quienes no tuvieron minutos de juego. La derrota encendió las alarmas en el cuerpo técnico debido al retroceso del equipo en la tabla de posiciones general.

El equipo necesita una victoria inmediata para calmar la preocupación de los socios y simpatizantes. La distancia respecto a la zona de Reducido aumentó y el margen de error se redujo para el conjunto cervecero.

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