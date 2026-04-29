La economía “K” que preocupa a Wall Street

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Volvió la economía “K”. No es la “K” del kirchnerismo sino la K de una economía que marcha a dos velocidades (una es la patita ascendente de la K y la otra, la descendente). Algunos la llaman economía “bipolar”.

Es algo que está preocupando a Wall Street. No por un fetichismo estadístico sino porque una economía “K”, es decir, que derrama solo parcialmente, es un potencial pasivo electoral para Javier Milei en 2027.

Así lo plantea Miguel Kiguel en su último informe. “Los números son cada vez más claros y empiezan a hablar, con una economía ‘bipolar’ que funciona a dos velocidades. El problema para el gobierno es que la sostenibilidad del programa depende de que el crecimiento llegue a gran parte de la población, mientras lo que se observa es que los ganadores hasta ahora son pocos sectores (minería, energía y agro) y que no emplean mucha mano de obra. Los perdedores, como la construcción, la industria y los servicios, que son los grandes empleadores, están estancados o cayendo”, dice Kiguel, que estuvo presente en el Trading Room de Adcap.

En se panorama, “el empleo y los salarios no traccionan y sufre el consumo masivo, lo que se refleja en la fuerte caída en el Índice de Confianza del Consumidor y en algunas encuestas sobre la imagen del gobierno”.

El riesgo, explicita Kiguel en el último informe de Econviews, “es que el gobierno no tenga éxito en lograr que el crecimiento se generalice al resto de la economía y comience a crecer el malestar en vísperas del año electoral”. En Wall Street ya se manifiesta ese temor, con un riesgo país que ya no quiere bajar.

Muchas encuestas de opinión pública también recogen un malestar en ascenso, agravado por escándalos de corrupción también.

El apoyo de los mercados sigue estando y Wall Street cree en el camino de Milei, y quiere que le vaya bien. “Hay un amplio respaldo al rumbo del programa económico, especialmente por el avance en las reformas estructurales y la consolidación del equilibrio fiscal”, ratifica Kiguel.

Pero también, matiza Kiguel, surgen dudas y ya fueron muchos los que perdieron dinero en Argentina. Algunas decisiones del Gobierno tampoco cayeron bien. “Está la idea de que falta pragmatismo al tomar ciertas decisiones, como ocurrió cuando tuvo la oportunidad de volver al mercado de deuda en enero y se optó por seguir dependiendo del financiamiento de organismos multilaterales, que deberían ser los prestamistas de última instancia”, razona Kiguel.

DATOS DETRÁS DEL MALESTAR

El salario del sector privado pasó de un amesetamiento a una caída franca desde que se aceleró la inflación, y acumula un deterioro de 3,6% en los últimos 6 meses. Para los salarios públicos el panorama es mucho peor: los empleados nacionales perdieron 37,2% del poder adquisitivo desde el cambio de gobierno y 7,6% solo en el último semestre. Los empleados provinciales están peor que los privados, pero mejor que los nacionales. “El universo de empleados públicos abarca más de 3,3 millones de personas, y la mayoría no son casta”, dice Kiguel.

Por el lado del empleo también se ve un claro deterioro. A grandes rasgos, se pierden empleos formales, y crece la informalidad y el cuentapropismo.

El nivel de actividad agregado se sostiene por la buena performance del agro, la energía y la minería, porque con este panorama de salarios y empleo, y sin crecimiento del crédito, es difícil que la demanda traccione al resto de los sectores. El desplome de 2,6% mensual de la actividad económica en febrero sacó los trapitos al sol. Todo indica que en marzo va a haber una mejora, pero no hay dudas de que la economía real viene floja. “La pregunta de fondo es si el modelo de dos velocidades es políticamente sostenible”, dice el trabajo. Evidentemente, analiza Kiguel, en el gobierno están tomando nota de esto y hay varios indicadores que así lo demuestran. Por ejemplo, el Banco Central ha revertido el apretón monetario que causó un fuerte aumento en la mora y complicó la cadena de pagos.

Sin embargo, todavía parece que la prioridad es bajar la inflación y “se sigue favoreciendo la estabilidad del tipo de cambio, a pesar de las constantes subas en los precios, y no se convalidan aumentos en las paritarias por encima de la inflación”.

“Estas dos anclas no favorecen la reactivación económica, y muestran que existe rigidez casi dogmática en algunas políticas (o la obsesión con una muy rápida desinflación)”, dice Kiguel. Los próximos meses dirán si el Gobierno mete un volantazo.

En principio, un cambio de dirección ya visible es el de la política monetaria, que (mientras el tipo de cambio lo permita, es decir, mientras el dólar no se entere) viene siendo más laxa. Las tasas bajaron y se mantienen relativamente estables, lo que debería empezar a impulsar a un crédito ahogado por el incremento de la morosidad. Por el lado fiscal hay menos margen. Un poco porque el Gobierno no cree en la política fiscal, y otro poco porque no hay demasiado espacio para actuar sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.

“Donde sí es posible que haya más flexibilidad es en el ancla salarial, soltando las riendas para que se acuerden paritarias más generosas, y en usar el FGS, que hoy es un inversor bobo, en apoyar el crédito a largo plazo”, dice Kiguel.