Alarma total en Tolosa por un golpe bien estudiado

Un nuevo hecho delictivo se registró en jurisdicción de la comisaría sexta. Un hombre de 54 años denunció que delincuentes ingresaron en su vivienda de 531 entre 4 y 4 bis mientras él no se encontraba, en la noche del 4 de abril.

Según relató, los ladrones accedieron trepando por el frente de la propiedad y luego por los techos hasta una ventana del dormitorio en planta alta, la única sin sensor.

Allí rompieron el vidrio y entraron directamente al inmueble, donde provocaron un importante desorden y se llevaron perfumes importados, relojes de alta gama, joyas de oro y varias carteras de marca.

El propio damnificado señaló que el golpe parecía “estudiado”, ya que los autores sabían exactamente por dónde ingresar y se limitaron a la planta alta, sin tocar otros sectores.

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso y la fuga, que se produjo al abrir la misma ventana, lo que activó la alarma.

El caso se suma a una seguidilla de robos en distintos puntos de la Ciudad (ver aparte), lo que profundiza el malestar y la sensación de desprotección entre los vecinos.

La reiteración de hechos con características similares -viviendas vigiladas previamente, accesos específicos y movimientos calculados- alimenta la sospecha de bandas organizadas operando en la zona.

En este contexto, crece el hartazgo: vecinos reclaman respuestas concretas, mayor prevención y presencia policial, mientras la inseguridad sigue marcando el pulso cotidiano en La Plata.

Ahora queda el tiempo de la Justicia, con las medidas de prueba en busca de datos de los autores del golpe.