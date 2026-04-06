La Plata: robó la tarjeta de su compañera, pagó hasta la factura del gas y terminó detenida

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La acusada robó los datos de la víctima en el trabajo, realizó compras de lujo y hasta pagó sus facturas de gas antes de ser detenida
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Una investigación por estafas reiteradas culminó este lunes con la detención de una mujer, de 42 años, tras un allanamiento en un departamento de La Plata. La imputada, quien se desempeñaba como auxiliar en un Jardín de Infantes, está acusada de utilizar de manera ilegítima los datos de la tarjeta de crédito de una compañera de trabajo para financiar un ostentoso estilo de vida.
La causa, caratulada como “Estafa”, se inició a mediados de enero cuando la víctima -también auxiliar de limpieza en el establecimiento de calle 54 entre 19 y 20- denunció múltiples consumos que no reconocía.
Según la investigación dirigida por la UFIJ N° 16, a cargo del Dr. Juan Cruz Condomí Alcorta, la acusada aprovechó el espacio compartido donde ambas guardaban sus pertenencias personales para sustraer los números y códigos de seguridad de la tarjeta de crédito. Con esa información, concretó una serie de operaciones comerciales entre finales de noviembre y diciembre de 2025.
Las tareas practicadas por la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen permitieron rastrear las compras realizadas en diversas plataformas de internet, las cuales tenían como única beneficiaria a la ahora detenida. Entre los consumos detectados se destacan pasajes para ella y su hijo con destino a San Bernardo, utilizados para vacacionar en enero de 2026, una cama de dos plazas, un televisor, un árbol de Navida, joyas, diez prendas de vestir, compras en supermercados y hasta el pago de la factura de gas de su vivienda.
Durante el registro del domicilio de la imputada, el personal policial secuestró la totalidad de los elementos mencionados, además de una notebook, un teléfono celular y -la prueba más comprometedora- anotaciones manuscritas con los números de tarjeta y códigos de seguridad de la víctima.
Al momento del ingreso de los efectivos, se constató que la mujer tenía sus pertenencias embaladas en cajas y bolsas, preparadas para una mudanza inminente. Para los investigadores, esta circunstancia indica un claro intento de eludir el accionar de la justicia y dificultar el avance de la causa.
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El Consejo Escolar local ya tomó intervención en el asunto. Recientemente, la mujer fue separada de su cargo en el Jardín no solo por el proceso penal, sino también tras denuncias de persecución y acoso hacia la víctima, maniobras que habría iniciado al enterarse de que estaba siendo investigada. La acusada permanece aprehendida y a disposición del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Plata.
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