Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que se publicaron hoy en EL DIA

Policiales

La Plata: robó la tarjeta de su compañera, pagó hasta la factura del gas y terminó detenida

La acusada robó los datos de la víctima en el trabajo, realizó compras de lujo y hasta pagó sus facturas de gas antes de ser detenida

La Plata: robó la tarjeta de su compañera, pagó hasta la factura del gas y terminó detenida
6 de Abril de 2026 | 19:54

Escuchar esta nota

Una investigación por estafas reiteradas culminó este lunes con la detención de una mujer, de 42 años, tras un allanamiento en un departamento de La Plata. La imputada, quien se desempeñaba como auxiliar en un Jardín de Infantes, está acusada de utilizar de manera ilegítima los datos de la tarjeta de crédito de una compañera de trabajo para financiar un ostentoso estilo de vida.

La causa, caratulada como “Estafa”, se inició a mediados de enero cuando la víctima -también auxiliar de limpieza en el establecimiento de calle 54 entre 19 y 20- denunció múltiples consumos que no reconocía.

Según la investigación dirigida por la UFIJ N° 16, a cargo del Dr. Juan Cruz Condomí Alcorta, la acusada aprovechó el espacio compartido donde ambas guardaban sus pertenencias personales para sustraer los números y códigos de seguridad de la tarjeta de crédito. Con esa información, concretó una serie de operaciones comerciales entre finales de noviembre y diciembre de 2025.

Las tareas practicadas por la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen permitieron rastrear las compras realizadas en diversas plataformas de internet, las cuales tenían como única beneficiaria a la ahora detenida. Entre los consumos detectados se destacan pasajes para ella y su hijo con destino a San Bernardo, utilizados para vacacionar en enero de 2026, una cama de dos plazas, un televisor, un árbol de Navida, joyas, diez prendas de vestir, compras en supermercados y hasta el pago de la factura de gas de su vivienda.

Durante el registro del domicilio de la imputada, el personal policial secuestró la totalidad de los elementos mencionados, además de una notebook, un teléfono celular y -la prueba más comprometedora- anotaciones manuscritas con los números de tarjeta y códigos de seguridad de la víctima.

Al momento del ingreso de los efectivos, se constató que la mujer tenía sus pertenencias embaladas en cajas y bolsas, preparadas para una mudanza inminente. Para los investigadores, esta circunstancia indica un claro intento de eludir el accionar de la justicia y dificultar el avance de la causa.

LE PUEDE INTERESAR

Un hombre tomó de rehén a una pasajera en la estación de Temperley y se entregó tras una hora de tensión

LE PUEDE INTERESAR

“Tierra fértil” para el delito: crecen los robos en el cordón productivo

El Consejo Escolar local ya tomó intervención en el asunto. Recientemente, la mujer fue separada de su cargo en el Jardín no solo por el proceso penal, sino también tras denuncias de persecución y acoso hacia la víctima, maniobras que habría iniciado al enterarse de que estaba siendo investigada. La acusada permanece aprehendida y a disposición del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia perdió ante Huracán 3 a 0 y el ciclo de Zaniratto ya genera severas críticas

Expensas, ruidos y administradores: los conflictos más comunes de la vida en edificios de La Plata

INFORME | Caos vial en La Plata y la Región: dónde y por qué se producen los siniestros más graves

El nuevo capítulo de la pelea con Milei y un reparto en pleno proceso de revisión

Menos micros, más espera en La Plata: desde mañana, baja la frecuencia del transporte

El peor final por un incendio en Berisso: murió un hombre de 30 años
+ Leidas

Alerta “Amarillo” en La Plata por lluvias: cómo seguirá el clima en las próximas horas

Piden cerrar la plaza Malvinas: los motivos

Cerró "La maderera de la suerte": otro histórico negocio de La Plata que bajó sus persianas

Explosivo descargo de Zaniratto: "Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento"

El regreso a casa complicado en La Plata: paradas explotadas y bronca de pasajeros bajo la lluvia

Fernando Zaniratto dejó de ser el entrenador de Gimnasia

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo

El Gobernador, de tarde de descanso en Punta Lara
Últimas noticias de Policiales

Un hombre tomó de rehén a una pasajera en la estación de Temperley y se entregó tras una hora de tensión

“Tierra fértil” para el delito: crecen los robos en el cordón productivo

Dos incendios, dos finales: una muerte y un rescate contrarreloj

Se cumple una semana de la masacre en una escuela
La Ciudad
Vuelven las clases en la Secundaria Nº3 de Los Hornos: cómo será el regreso tras la detección de asbesto
Alerta “Amarillo” en La Plata por lluvias: cómo seguirá el clima en las próximas horas
El regreso a casa complicado en La Plata: paradas explotadas y bronca de pasajeros bajo la lluvia
Un piquete en la rotonda de la Autopista afectará el tránsito y el acceso a la Autopista La Plata
La posta de castración y vacunación antirrábica gratuita estará en City Bell: días, horarios y requisitos
Espectáculos
VIDEO. Agostina Páez reveló como fue el respaldo de Juan Darthés tras su detención en Brasil
Con el corazón en la mano: Inés Estévez contó todo sobre la crianza de sus hijas con discapacidad 
Hermoso posteo de Úrsula Corberó junto al Chino Darín y su hijo Dante: “Tanto amor no me cabe”
Rodrigo Lussich criticó a Gran Hermano y destrozó a Santiago del Moro por terminar de destruir el formato
Tras su separación, Pachu Peña compartió la primera imagen con su novia 20 años más joven
Información General
VIDEO. Miedo en el Parque de la Costa: se soltó una cadena y quedaron todos colgando durante 20 minutos
EN VIVO - ¡Lunes histórico! Minuto a minuto, el sobrevuelo de Artemis II sobre el lado oscuro de La Luna
Diluvió en Tucumán: un temporal dejó tres víctimas fatales y graves destrozos
Turismo en Semana Santa: creció el movimiento pero bajó el consumo
Los números de la suerte del domingo 6 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
El estreno en la Copa Argentina cambió de horario: a qué hora jugará Gimnasia ante Camioneros
Estudiantes parte rumbo a Colombia para visitar al DIM: los convocados para el debut en Libertadores
Tras el fin de ciclo de Zaniratto en Gimnasia, ¿quién lo reemplaza?: empieza la búsqueda
Explosivo descargo de Zaniratto: "Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento"
La figura de Colón de Santa Fe que presentó a su novio y rompe tabúes en el fútbol argentino

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla