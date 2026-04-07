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¡Histórico! Debuta en la Copa la Lepra mendocina

¡Histórico! Debuta en la Copa la Lepra mendocina
7 de Abril de 2026 | 02:45
Edición impresa

Independiente Rivadavia, en su debut absoluto en el torneo más importante del continente, comienza a transitar por el largo camino de la Copa Libertadores, y su primera parada será Bolívar, de Bolivia, al que recibe hoy por la primera fecha del Grupo C.

El encuentro se jugará desde las 19 en el Estado Bautista Gargantini con arbitraje del chileno José Cabero, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Independiente Rivadavia, que se clasificó a la Copa Libertadores gracias a su histórica consagración en la Copa Argentina 2025, llega a este encuentro en un gran momento, ya que es el mejor equipo en lo que va del año en el Apertura, donde lidera tanto en la Zona B como en la tabla anual con 26 puntos.

Este también será el debut absoluto del conjunto mendocino en un torneo oficial de Conmebol, ya que, hasta este año no había disputado ni siquiera la Copa Sudamericana.

NOCHE DE COPAS

Por el mismo Grupo C, hoy desde als 19 también harán su estreno en la Copa los otros dos rivales de la Lepra mendocina: Deportivo La Guaira de Venezuela, espera por el Fluminense, de Brasil, partido que se jugará estadio Universitario de Caracas. Televisa Fox Sports 2 y Disney + Premium.

Por el Grupo G, Always Ready, de Bolivia y Liga de Quito se enfrentan en Gigante del Norte, desde las 21, con el arbitraje de Carlos Ortega Jaimes.

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Por el Grupo D, Barcelona SC recibe desdelas 21:30 a Cruzeiro en el estadio Banco Pichincha por la primera fecha.

Finalmente, por el Grupo B, Deportes Tolima, que dejó atrás en el Repechaje a Deportivo Táchira y O´Higgins, quiere hacer historia en esta edición copera cuando a las 23 (hora de nuestro país) reciba a Universitario, de Perú.

 

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