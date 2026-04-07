Se dio la gran vida con la tarjeta de una compañera

La acusada trabajaba como auxiliar en un jardín de infantes de la calle 54 entre 19 y 20. También la víctima. Ahora quedó detenida / web

Una investigación por estafas reiteradas culminó ayer con la detención de una mujer, de 42 años, tras un allanamiento en un departamento de La Plata. La imputada, quien se desempeñaba como auxiliar en un Jardín de Infantes, está acusada de utilizar de manera ilegítima los datos de la tarjeta de crédito de una compañera de trabajo para financiar un ostentoso estilo de vida.

La causa, caratulada como “estafa”, se inició a mediados de enero cuando la víctima -también auxiliar de limpieza en el establecimiento de 54 entre 19 y 20- denunció múltiples consumos que no reconocía.

Según la investigación dirigida por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, la acusada aprovechó el espacio compartido donde ambas guardaban sus pertenencias personales para sustraer los números y códigos de seguridad de la tarjeta de crédito. Con esa información, concretó una serie de operaciones comerciales entre finales de noviembre y diciembre de 2025.

Las tareas practicadas por la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen permitieron rastrear las compras realizadas en diversas plataformas de internet, las cuales tenían como única beneficiaria a la ahora detenida. Entre los consumos detectados se destacan pasajes para ella y su hijo con destino a San Bernardo, utilizados para vacacionar en enero de 2026, una cama de dos plazas, un televisor, un árbol de Navidad, joyas, diez prendas de vestir, compras en supermercados y hasta el pago de la factura de gas.