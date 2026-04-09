Insólita pelea de una pareja a metros de una comisaría

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Un hombre y una mujer protagonizaron ayer, a pocos pasos de la comisaría primera de La Plata, una escandalosa escena a la vista de muchos testigos que pasaban por el lugar.
Por lo que supo este diario, la pareja se agredió físicamente, al punto que sufrieron lesiones en el rostro.
Enseguida, efectivos de esa seccional salieron a la calle y pusieron fin a la violenta situación. Al identificarlos, se estableció que el hombre tiene 38 años y la mujer, 29.
Llevados a esa dependencia policial, se informó que la mujer “dijo que su pareja tiene armas de fuego en su casa y que la había amenazado”. Entonces, con el aval judicial de la fiscal Virginia Bravo, de la UFI Nº 7, se allanó la vivienda del acusado y se encontraron “dos réplicas de armas de fuego y una réplica de una pistola de aire comprimido”. A la pareja se le abrió una causa por “lesiones recíprocas, amenazas y allanamiento”.
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