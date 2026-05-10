Domingo sin trenes, custodia policial y tensión en la Terminal de La Plata: fuerte cruce entre taxistas y choferes de Uber
Domingo sin trenes, custodia policial y tensión en la Terminal de La Plata: fuerte cruce entre taxistas y choferes de Uber
Los libertarios están proscriptos en la Universidad Nacional de La Plata
La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La defensa de Adorni divide aguas en el Gobierno y genera reacciones disímiles
VIDEO. Motochorros atacaron en Altos de San Lorenzo y le robaron la moto a un joven
VIDEO.-Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La agenda deportiva del domingo detiene a toda La Plata: horarios, partidos y TV
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
"Fue una desgracia": el testimonio del único argentino en el crucero del hantavirus
Vandalizaron un caño de ABSA en San Carlos y miles de litros de agua terminan en un arroyo
La Provincia, castigada: un reparto de fondos desigual que no afloja
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
Domingo frío pero con sol en La Plata: mínima de 5° y una tarde ideal para salir a pasear
Final caliente en Boca tras la eliminación con Huracán: cruces, insultos y fuerte autocrítica de Úbeda
Mirtha Legrand volvió tras su bronquitis: agradecida y emocionada por la distinción del rey de España
VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy domingo 10 de mayo 2026
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Números que sugieren un repunte económico e indicadores que generan alertas y desconfianza
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Vecinos de la zona de San Carlos volvieron a denunciar un grave problema con un caño de agua de ABSA que fue vandalizado y provoca una importante pérdida de agua en el barrio Lomas de San Ramón. El hecho ocurre en la zona de calle 147 y 40, en un sector despoblado donde el conducto ya había sido atacado en reiteradas oportunidades.
Según relataron frentistas del lugar a EL DÍA, el caño que abastece de agua a buena parte del barrio fue reparado recientemente, pero en menos de 24 horas volvió a ser destruido. La situación genera indignación debido al enorme desperdicio de agua potable que termina desbordando hacia un arroyo cercano.
“Las penurias que pasamos los vecinos de un barrio de San Carlos en Lomas de San Ramón, ya que un caño de agua que alimenta al barrio es roto casi todos los años en época estival. Actualmente, en menos de 24 horas de reparado volvieron a romperlo”, expresaron vecinos de la zona.
De acuerdo al testimonio, el problema se registra en el cruce de calle 147 y 40, donde el conducto pasa suspendido junto a un arroyo. Tiempo atrás, el caño original de PVC de cuatro pulgadas había sido reforzado con una cobertura de hierro fundido para evitar nuevos ataques vandálicos. Sin embargo, los desconocidos habrían dañado otro tramo más pequeño que continúa hacia la calle 40.
Los frentistas también describieron que se trata de una zona aislada y con poca circulación. “Es un cañaveral y la zona está despoblada. Solo hay una edificación de un colegio privado llamado Huellas y los fondos de una concesionaria de autos, lo que genera un lugar desolado donde desconocidos violentan continuamente el caño de agua”, señalaron.
Mientras tanto, la pérdida continúa y miles de litros de agua siguen brotando hacia el arroyo. Los vecinos reclamaron una solución definitiva y mayor presencia de controles para evitar nuevos hechos de vandalismo en el sector.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí