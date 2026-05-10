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Vandalizaron un caño de ABSA en San Carlos y miles de litros de agua terminan en un arroyo

Vandalizaron un caño de ABSA en San Carlos y miles de litros de agua terminan en un arroyo
10 de Mayo de 2026 | 12:10

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Vecinos de la zona de San Carlos volvieron a denunciar un grave problema con un caño de agua de ABSA que fue vandalizado y provoca una importante pérdida de agua en el barrio Lomas de San Ramón. El hecho ocurre en la zona de calle 147 y 40, en un sector despoblado donde el conducto ya había sido atacado en reiteradas oportunidades.

Según relataron frentistas del lugar a EL DÍA, el caño que abastece de agua a buena parte del barrio fue reparado recientemente, pero en menos de 24 horas volvió a ser destruido. La situación genera indignación debido al enorme desperdicio de agua potable que termina desbordando hacia un arroyo cercano.

“Las penurias que pasamos los vecinos de un barrio de San Carlos en Lomas de San Ramón, ya que un caño de agua que alimenta al barrio es roto casi todos los años en época estival. Actualmente, en menos de 24 horas de reparado volvieron a romperlo”, expresaron vecinos de la zona.

De acuerdo al testimonio, el problema se registra en el cruce de calle 147 y 40, donde el conducto pasa suspendido junto a un arroyo. Tiempo atrás, el caño original de PVC de cuatro pulgadas había sido reforzado con una cobertura de hierro fundido para evitar nuevos ataques vandálicos. Sin embargo, los desconocidos habrían dañado otro tramo más pequeño que continúa hacia la calle 40.

Los frentistas también describieron que se trata de una zona aislada y con poca circulación. “Es un cañaveral y la zona está despoblada. Solo hay una edificación de un colegio privado llamado Huellas y los fondos de una concesionaria de autos, lo que genera un lugar desolado donde desconocidos violentan continuamente el caño de agua”, señalaron.

Mientras tanto, la pérdida continúa y miles de litros de agua siguen brotando hacia el arroyo. Los vecinos reclamaron una solución definitiva y mayor presencia de controles para evitar nuevos hechos de vandalismo en el sector.

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