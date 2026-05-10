FOTOS | Ke Personajes hizo vibrar al Hipódromo de La Plata en una noche sold out

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La noche del sábado quedará marcada en la memoria de miles de fanáticos que colmaron el Hipódromo de La Plata para vivir el esperado show de Ke Personajes. Con entradas agotadas y un clima de fiesta total, la banda liderada por Emanuel Noir desplegó un espectáculo cargado de emoción, luces, hits y una conexión permanente con el público.
Desde temprano, una multitud comenzó a llegar al predio para ser parte de una de las fechas más convocantes del año en la ciudad. Familias, grupos de amigos y fanáticos de distintos puntos de la región se acercaron al Hipódromo para disfrutar de una noche que tuvo todos los condimentos: música, color, pantallas gigantes y una puesta en escena impactante.
Con un repertorio repleto de canciones coreadas de principio a fin, el grupo repasó varios de sus grandes éxitos y mantuvo encendida la energía durante toda la presentación. Temas como “Adiós amor”, “Ojitos rojos” y “Ya no vuelvas” hicieron estallar al público, que acompañó cada canción con celulares en alto y una ovación constante.
El recital también estuvo marcado por un imponente despliegue técnico y visual. Las luces, el sonido y el escenario transformaron al Hipódromo en una verdadera fiesta popular, consolidando el gran presente que atraviesa la banda, una de las más escuchadas y convocantes del país.
La fecha en La Plata formó parte de una gira que viene agotando localidades en distintas ciudades argentinas y reafirma el fenómeno que genera Ke Personajes en cada presentación. La respuesta del público platense volvió a demostrar el fuerte vínculo entre la banda y sus seguidores. La producción fue de Gonna Go.
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