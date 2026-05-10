FOTOS | Ke Personajes hizo vibrar al Hipódromo de La Plata en una noche sold out

La noche del sábado quedará marcada en la memoria de miles de fanáticos que colmaron el Hipódromo de La Plata para vivir el esperado show de Ke Personajes. Con entradas agotadas y un clima de fiesta total, la banda liderada por Emanuel Noir desplegó un espectáculo cargado de emoción, luces, hits y una conexión permanente con el público.

Desde temprano, una multitud comenzó a llegar al predio para ser parte de una de las fechas más convocantes del año en la ciudad. Familias, grupos de amigos y fanáticos de distintos puntos de la región se acercaron al Hipódromo para disfrutar de una noche que tuvo todos los condimentos: música, color, pantallas gigantes y una puesta en escena impactante.

Con un repertorio repleto de canciones coreadas de principio a fin, el grupo repasó varios de sus grandes éxitos y mantuvo encendida la energía durante toda la presentación. Temas como “Adiós amor”, “Ojitos rojos” y “Ya no vuelvas” hicieron estallar al público, que acompañó cada canción con celulares en alto y una ovación constante.

El recital también estuvo marcado por un imponente despliegue técnico y visual. Las luces, el sonido y el escenario transformaron al Hipódromo en una verdadera fiesta popular, consolidando el gran presente que atraviesa la banda, una de las más escuchadas y convocantes del país.

La fecha en La Plata formó parte de una gira que viene agotando localidades en distintas ciudades argentinas y reafirma el fenómeno que genera Ke Personajes en cada presentación. La respuesta del público platense volvió a demostrar el fuerte vínculo entre la banda y sus seguidores. La producción fue de Gonna Go.